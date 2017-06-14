Последние минуты жизни трансвестита Новоселовой попали на видео

В СМИ появилась видеозапись, на которой запечатлены последние минуты жизни Илоны Новоселовой. По словам встретивших девушку в магазине людей, звезда "Битвы экстрасенсов" была сильно пьяна.

В распоряжении журналистов оказалась запись, на которой запечатлена Илона Новоселова, совершающая покупки в одном из продуктовых магазинов. Репортеры пообщались с работниками супермаркета. По их словам, Илона покупала в магазине алкоголь, причем делала это уже в третий раз за день.

"Каждый день (бывала в магазине). Спиртное не всегда покупала. Три раза она проходила вчера, три раза пробивала алкоголь", – цитирует кассира РЕН ТВ. Также очевидцы рассказали, что в тот день Новоселова якобы была сильно пьяна.

"Она пьяная шла. Я вчера видела, она вообще никакая шла. Видно было, что у человека что-то произошло. Она еле волокла ноги и постоянно по телефону разговаривала. Что-то джинсовое на ней не было. До этого я с ней общалась на счет "Битвы", она была в нормальном настроении", – рассказала собеседница.

Публикация от Илона Новоселова (@ilonanovoselova) Май 8 2015 в 5:06 PDT

Между тем друг Илоны Новоселовой Сергей Терехов заявил о том, будто экстрасенс была уверена в том, что рано уйдет из жизни. "К сожалению, в последнее время мы с Илоной маленечко отдалились. Она наконец нашла своего парня, как ей казалось. И она расставила приоритеты и друзей отодвинула на второй план. Насколько я знаю, она говорила, что все будет хорошо. Но она всегда говорила, что уйдет рано", – сообщил мужчина.

Как ранее писали Dni.ru, финалистка шоу "Битва экстрасенсов" Илона Новоселова умерла накануне, 13 июня, после падения из окна шестого этажа одного из домов на шоссе Энтузиастов на востоке Москвы.

В Следственном комитете уточнили, что во время осмотра места происшествия следователи не обнаружили видимых следов, говорящих о криминальном характере смерти Илоны Новоселовой.

