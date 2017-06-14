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Илона Новоселова погибла на глазах у матери

Илона Новоселова. Фото: vk.com/ilona_novoselova_official
Журналисты выяснили новые подробности гибели звезды шоу "Битва экстрасенсов" Илоны Новоселовой. В правоохранительных органах сообщили, что смерть девушки не носит криминального характера, зато на месте происшествия присутствовала ее мать.

Продолжение: Почему Илона Новоселова сменила пол
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В Следственном комитете уточнили, что во время осмотра места происшествия следователи не обнаружили видимых следов, говорящих о криминальном характере смерти Илоны Новоселовой.

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Илона Новоселова из "Битвы экстрасенсов" умерла при падении с шестого этажа

 Илона Новоселова

Илона Новоселова Экстрасенс

Вместе с тем правоохранители восстановили примерный ход событий. "Выпив вечером алкоголь в компании своего молодого человека, девушка повздорила с ним и в шутку забралась на ограждение балкона, чтобы напугать мужчину. Но не удержалась и сорвалась вниз", – цитируют источник в правоохранительных органах РИА Новости. Также сообщается, что при происшествии присутствовала мать Илоны.

Между тем экстрасенс Дария Воскобоева заявила, что такой печальный конец Новоселовой был ожидаем. "В том формате, в котором она пользовалась своими способностями, это говорило лишь о том, что человек одинок, боится и защищается такими агрессивными техниками. Вы знаете, когда человек использует свои способности не во благо (а мы часто замечали, что она так делала, она говорила об этом, заявляла), то, к сожалению, это естественно. Если ты этим пользуешься, то итог, как говорится, такой есть", – заявила Воскобоева в интервью журналистам.

При этом Дария призналась, что воспринимала Илону как ребенка. "Для меня лично по-человечески Илона производила впечатление такого запутавшегося, одинокого, несчастного ребенка, который прыгнул в омут с головой и растерялся", – выразила свое мнение экстрасенс.

Самое интересное, что Воскобоева лично не была знакома с Новоселовой. Но он "не могла о ней не знать", так как они "движутся в одном потоке", и Дария следила за ее работой, передает РЕН ТВ.

Напомним, финалистка шоу "Битва экстрасенсов" Илона Новоселова умерла накануне, 13 июня, после падения из окна шестого этажа одного из домов на шоссе Энтузиастов на востоке Москвы.

Автор: Наталья Аряева14 июня 2017, 11:17

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