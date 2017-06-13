Финалистка "Битвы экстрасенсов" умерла при падении с шестого этажа

Согласно появившейся в СМИ информации, участница популярного шоу "Битва экстрасенсов" Илона Новоселова погибла после падения из окна шестого этажа. Сообщается, что перед этим девушка поссорилась со своим молодым человеком.

Финалистка шоу "Битва экстрасенсов" Илона Новоселова умерла после падения из окна шестого этажа одного из домов на шоссе Энтузиастов на востоке Москвы, передает Life.ru. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По предварительным данным, перед трагической гибелью девушка сильно поссорилась со своим молодым человеком – Артемом Бесовым. "Он пригрозил ей, что уедет домой в Челябинск и оставит ее, но она была против этого категорически", – рассказала мать ведуньи.

Скандал разгорелся в квартире девушки. После ссоры молодой человек на короткое время отвернулся от подруги, и в это мгновение она выпала из окна. По предварительной версии, Илона Новоселова хотела напугать Артема Бесова, однако не удержалась, передает агентство городских новостей "Москва". Очевидцы сняли место гибели экстрасенса на видео.

Мать Илоны Новоселовой добавила, что девушка несколько раз угрожала покончить с собой. Отметим, девушка дважды доходила до финальных выпусков шоу "Битва экстрасенсов", однако занять призовое место ей так и не удалось.

Широкую известность в СМИ она получила не только благодаря своим успехам на мистическом поприще. Большой резонанс вызвал скандал со сменой пола. Кроме того, имя Илоны Новоселовой мелькало в криминальной хронике.