Николай Расторгуев сделал обращение

Николай Расторгуев отреагировал на беспокойство общественности, которую всколыхнуло сообщение о госпитализации артиста. Лидер группы "Любэ" обратился к фанатам и рассказал о своем самочувствии.

Николай Расторгуев, как утверждают СМИ, почувствовал недомогание перед выходом на сцену. Говорят, популярного артиста госпитализировали. Не секрет, что на протяжении многих лет певец яростно борется за свое здоровье, поэтому любое известие о проблемах в жизни Николая общественность воспринимает очень остро.

Нынешний случай не стал исключением. Волнение фанатов не осталось незамеченным Николаем. Артист обратился к поклонникам. "От себя лично и всего коллектива "Любэ" выражаю вам огромную благодарность за проявленную заботу, волнение и переживание по поводу моего самочувствия. На данный момент все хорошо, до новых встреч на концертах", – цитирует Расторгуева "Московский комсомолец".

Ранее Dni.Ru связались с пресс-менеджером группы "Любэ" Татьяной и выяснили, что в произошло с артистом и в каком он состоянии находится. "Самочувствие Николая Вячеславовича на данный момент стабильно положительное. Врачи действительно диагностировали у него аритмию (нарушение ритма сердцебиения. – Прим. ред.). Сейчас Николай находится дома", – прокомментировала представитель коллектива.

Напомним, это не первый случай, когда Николай Расторгуев попадает в больницу перед выступлением. В сентябре 2015 года в пресс-службе Пятигорска сообщили о срочной госпитализации фронтмена группы "Любэ", концерт которой должен был состояться на празднике, посвященном 235-летию города. Представители музыкального коллектива и Николай принесли извинения за причиненные неудобства.

В феврале 2017 года Николай Расторгуев отметил юбилей. Артисту исполнилось 60 лет. Однако сам певец уверен, что только сейчас начинает по-настоящему жить. "Моя мама – ей 87 лет – говорит, что старость наступает после 80 лет, после 60 же идет самая настоящая жизнь, а до того – только подготовка к ней, – уверил корреспондента Dni.Ru Расторгуев. – А такого понятия, как "пенсия", в нашей профессии не существует, я решил держаться до конца".

