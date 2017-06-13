У Расторгуева нашли патологию сердца

Николай Расторгуев был экстренно госпитализирован перед выступлением на праздновании Дня России в Туле. В причинах произошедшего пытаются разобраться поклонники группы "Любэ".

Dni.Ru связались с пресс-менеджером группы "Любэ" Татьяной и выяснили, что в действительности произошло с артистом и в каком он состоянии сейчас. "Самочувствие Николая Вячеславовича на данный момент стабильно положительное. Врачи действительно диагностировали у него аритмию (нарушение ритма сердцебиения. – Прим. ред.). Сейчас Николай находится дома", – прокомментировала представитель коллектива.

Ранее портал Life.ru опубликовал информацию, что когда у Николая случился приступ, группы "Любэ" не было в городе оружейников. "Концертный директор Расторгуева заявил паблику Super, что Николая и вовсе не было в Туле, хотя днем ранее директор Расторгуева Олег Головко комментировал СМИ госпитализацию Расторгуева именно в Туле", – сообщает источник.

Публикация от Nikolay Rastorguev (@nvrastorguev) Ноя 26 2016 в 4:30 PST

На вопрос корреспондента о том, действительно ли группа "Любэ" находилась в Туле во время инцидента, Татьяна ответила уклончиво – мол, прокомментировать данную информацию не может. Напомним, это не первый случай, когда Николай Расторгуев попадает в больницу перед выступлением.

Так, в сентябре 2015 года в пресс-службе Пятигорска сообщили о срочной госпитализации фронтмена группы "Любэ", концерт которой должен был состояться на празднике, посвященном 235-летию города. Представители музыкального коллектива и Николай принесли извинения за причиненные неудобства.

Публикация от Nikolay Rastorguev (@nvrastorguev) Сен 24 2016 в 5:34 PDT

Стоит отметить, что в этот раз выступление "Любэ" не было отменено. Артисты спели вместе с местными музыкантами. Но многие их тех, кто пришел на концерт, покинули мероприятие, узнав, что любимый певец попал в больницу. Поклонники выражают сожаление по поводу случившегося и надеются на скорейшее выздоровление кумира.