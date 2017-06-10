80-летня Светлана Немоляева переплюнула рокеров

Актриса не смогла сдержать эмоций от пережитого. Такой награды в ее жизни еще не было.

Любимая многими поколениями Светлана Немоляева стала самой необычной участницей музыкальной премии МУЗ-ТВ. Нет, она не пела, не выступала, но встречали ее громче, чем рок-звезд – зал неистовствовал. В "Олимпийский" актрису пригласили, чтобы вручить специальный приз – "Вклад в жизнь". Повод – юбилей Светланы Владимировны, которой весной исполнилось 80 лет. Хотя она достойна наград и восхищения и без "круглой" даты.

Получая "тарелку", Немоляева разрыдалась. К счастью, рядом был внук – он помог знаменитой бабушке справиться с волнением, поддержал ее и вывел под руку со сцены. А за кулисами актрису встретил корреспондент Dni.Ru.

"Светлана Владимировна, как готовились к сегодняшней церемонии?" – поинтересовались мы у звезды "Служебного романа". "Я очень волновалась, – призналась Немоляева. – Запуталась в своих туалетах, выбирала долго платье. К красным дорожкам мне не привыкать – сколько я их исходила на кинофестивалях. Но тут все-таки другой формат, другие герои, поэтому думала, что меня не узнают. А какой крик и визг молодежи стоял, когда я шла!"

Актриса поделилась радостью – в этом году ее внук Сергей закончил школу, сдал ЕГЭ, теперь готовится к поступлению во ВГИК. "Сережа Лазарев решил продолжить актерскую династию, – радуется прима московского театра имени Маяковского. – У него, собственно, другого выбора не было – его дед, бабушка, отец и сестра служили или служат в театре. Я внука не отговаривала, хотя и знаю, насколько это непростая профессия".

Сам же Сергей Лазарев признался, что если не получится с актерством, попробует себя в качестве театрального продюсера. Родные в него верят.