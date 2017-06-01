Прохор Шаляпин: Хочется выть от боли

Певец признался в употреблении наркотиков. К счастью, он смог вовремя остановиться.

Прохор Шаляпин был участником нескольких выпусков программы "Пусть говорят", в которых ведущий Андрей Малахов говорил о наркозависимости Даны Борисовой. "Мне предложили поддержать маму Даны, и я согласился. Конечно, для публичного человека это достаточно серьезный удар, но мы знаем мировые примеры. Бритни Спирс, Линдси Лохан лечились от таких же недугов и вставали с высоко поднятой головой", – объяснил певец свое появление в эфире.

С Борисовой он дружит много лет, поэтому и встал на ее защиту. "Дана – не политический деятель, она работает в сфере развлечений. А в этой сфере самое главное – быть веселым, жизнерадостным, здоровым человеком. У нее появился шанс показать, что она сильная, что ради дочери способна избавиться от проблем, которые могут коснуться каждого из нас. Я понимал: или мы сейчас вмешаемся, или она погибнет", – заявил Шаляпин.

По словам Прохора, наркомания в звездной среде – не редкость. "Я никого не обвиняю, у артистов эмоционально сложная жизнь. Конечно, алкоголь и наркотики всегда рядом. И у меня был соблазн. Я даже признаюсь: тоже пробовал что-то. Но я понимаю, что у меня нет права употреблять наркотики, хотя мне тоже бывает тяжело. Иногда впадаю в такие отчаянные минуты, что хочется выть от боли, несправедливости. Но я нахожу в себе силы – занимаюсь спортом, езжу на океан. Легко никому не бывает. Наркотики заберут свое: вам будет плохо настолько, что вы не сможете жить", – цитирует Шаляпина "Телепрограмма".