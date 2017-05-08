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Кабаева раскрыла секрет идеальной фигуры

Алина Кабаева. Фото: GLOBAL LOOK press/Gennadii Usoev
Именитая российская спортсменка Алина Кабаева дала откровенное интервью. В беседе с журналистами гимнастка рассказала об успехах своих подопечных и раскрыла секреты красоты.
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Поклонники Алины Кабаевой всегда удивлялись тому, как ей удается держать тело в тонусе. Несмотря на то, что гимнастка уже давно завершила профессиональную карьеру, ей удается следить за фигурой и восхищать своим видом при каждом выходе в свет.

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 Алина Маратовна Кабаева

Алина Маратовна Кабаева гимнастка

Как оказалось, Кабаева – не сторонница диет, но поддерживает идею о том, что разгрузочные дни могут быть полезны для организма. "Мой совет – побольше двигаться. И, конечно, стараться не переедать. Все можно, но в меру", – цитирует гимнастку журнал "Стархит".

Рассказала спортсменка и о том, что делает ее счастливой. "У меня нет никаких особых рецептов Просто всегда стараюсь быть благодарной судьбе за то, что есть, и за то, что было", – заявила чемпионка. Кабаева добавила, что любит свою работу и старается не давать обещаний, которые не сможет выполнить.

Напомним, недавно прошел фестиваль "Алина", организатором которого была спортсменка. Чемпионка и ее подопечные готовились к проведению мероприятия почти полгода. "До бессонных ночей не доходило, но работа была напряженной. Самым сложным было перенести идею на сцену, соединить тему сказок с возможностями художественной гимнастики", – заявила Кабаева. Она добавила, что во время фестиваля старается исключить дух индивидуального соперничества, чтобы всем детям было комфортно выступать.

Автор: Евгений Мышко8 мая 2017, 11:59
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