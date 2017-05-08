Кабаева раскрыла секрет идеальной фигуры

Именитая российская спортсменка Алина Кабаева дала откровенное интервью. В беседе с журналистами гимнастка рассказала об успехах своих подопечных и раскрыла секреты красоты.

Поклонники Алины Кабаевой всегда удивлялись тому, как ей удается держать тело в тонусе. Несмотря на то, что гимнастка уже давно завершила профессиональную карьеру, ей удается следить за фигурой и восхищать своим видом при каждом выходе в свет.

Как оказалось, Кабаева – не сторонница диет, но поддерживает идею о том, что разгрузочные дни могут быть полезны для организма. "Мой совет – побольше двигаться. И, конечно, стараться не переедать. Все можно, но в меру", – цитирует гимнастку журнал "Стархит".

Рассказала спортсменка и о том, что делает ее счастливой. "У меня нет никаких особых рецептов Просто всегда стараюсь быть благодарной судьбе за то, что есть, и за то, что было", – заявила чемпионка. Кабаева добавила, что любит свою работу и старается не давать обещаний, которые не сможет выполнить.

Публикация от Alina Kabaeva | ФАН-АККАУНТ | (@alinakabaeva.official) Май 3 2017 в 5:02 PDT

Напомним, недавно прошел фестиваль "Алина", организатором которого была спортсменка. Чемпионка и ее подопечные готовились к проведению мероприятия почти полгода. "До бессонных ночей не доходило, но работа была напряженной. Самым сложным было перенести идею на сцену, соединить тему сказок с возможностями художественной гимнастики", – заявила Кабаева. Она добавила, что во время фестиваля старается исключить дух индивидуального соперничества, чтобы всем детям было комфортно выступать.