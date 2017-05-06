Глюк’oZа выставила шикарную грудь

Певица Глюк’oZа поделилась со своими подписчиками в Instagram снимком с репетиции. Центральную часть композиции кадра по праву заняла ее роскошная грудь.

Фото Глюк’oZы вызвало бурное обсуждение среди поклонников таланта певицы. И, как кадр был выстроен вокруг ее бюста, так и обсуждение, главные образом, было сосредоточено на нем же. В частности, у некоторых поклонников встал вопрос о натуральности груди.

"Тити свои иле кто то трудился??? (здесь и далее арфография и пунктуация авторские. – Прим. ред.)", – поинтересовался один из подписчиков. Другие просто выразили свое восхищение новым образом певицы. "Монро😍😁", – вынес вердикт один из комментаторов. "Хороша👌🏻", – подтвердил второй. "Какая сладкая прелестница!", – не смог сдержать эмоций еще один.

Публикация от Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova) Май 5 2017 в 2:05 PDT

Впрочем, нашлись и недовольные. "Сиськи обвисшие, прям дура дурой", – пожаловался критик. Кроме того, он решил проанализировать мотив выкладывания подобного рода откровенных снимков в Сеть и пришел к выводу, что за этим может стоять неудовлетворенность личной жизнью. "Видимо, чего то не хватает... :)", – согласился с ним другой комментатор.

Публикация от Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova) Май 3 2017 в 12:08 PDT

"Ой ой, как-то слишком пошло😳", – счел за долг заметить еще один. "Выпендрешь , причём дешевый!", – возмутился один из подписчиков. "Не умеешь петь – покажи сиськи и дело сделано", – не стал скрывать своего возмущения следующий. Но и на них у поклонников Глюк’oZы нашлась управа.

Публикация от Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova) Фев 1 2017 в 4:56 PST

"Что ж вы все недобрые такие😕? Отличная девочка, супер-секси, дайте ей оторваться! Это всего лишь фото", – справедливо заметил защитник чести певицы. "Во народ как любят за чужой щет самоутвердится , бедненькие !", – нашел разгадку агрессии критиков другой.

