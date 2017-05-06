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Глюк’oZа выставила шикарную грудь

Глюк’oZа. Фото: instagram.com/chistyakova_ionova
Певица Глюк’oZа поделилась со своими подписчиками в Instagram снимком с репетиции. Центральную часть композиции кадра по праву заняла ее роскошная грудь.
прочитано 721 раз

Фото Глюк’oZы вызвало бурное обсуждение среди поклонников таланта певицы. И, как кадр был выстроен вокруг ее бюста, так и обсуждение, главные образом, было сосредоточено на нем же. В частности, у некоторых поклонников встал вопрос о натуральности груди.

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"Тити свои иле кто то трудился??? (здесь и далее арфография и пунктуация авторские. – Прим. ред.)", – поинтересовался один из подписчиков. Другие просто выразили свое восхищение новым образом певицы.  "Монро😍😁", – вынес вердикт один из комментаторов. "Хороша👌🏻", – подтвердил второй. "Какая сладкая прелестница!", – не смог сдержать эмоций еще один.

Публикация от Глюк'oZa (Наталья Ионова) (@chistyakova_ionova)

Впрочем, нашлись и недовольные. "Сиськи обвисшие, прям дура дурой", – пожаловался критик. Кроме того, он решил проанализировать мотив выкладывания подобного рода откровенных снимков в Сеть и пришел к выводу, что за этим может стоять неудовлетворенность личной жизнью. "Видимо, чего то не хватает... :)", – согласился с ним другой комментатор.

"Ой ой, как-то слишком пошло😳", – счел за долг заметить еще один. "Выпендрешь , причём дешевый!", – возмутился один из подписчиков. "Не умеешь петь – покажи сиськи и дело сделано", – не стал скрывать своего возмущения следующий. Но и на них у поклонников Глюк’oZы нашлась управа.

"Что ж вы все недобрые такие😕? Отличная девочка, супер-секси, дайте ей оторваться! Это всего лишь фото", – справедливо заметил защитник чести певицы. "Во народ как любят за чужой щет самоутвердится , бедненькие !", – нашел разгадку агрессии критиков другой.

Автор: Геннадий Куприянов6 мая 2017, 10:54
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Седокова и Глюк'Ozа обнажили свои прелести

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