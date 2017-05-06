Глюк’oZа выставила шикарную грудь
Фото Глюк’oZы вызвало бурное обсуждение среди поклонников таланта певицы. И, как кадр был выстроен вокруг ее бюста, так и обсуждение, главные образом, было сосредоточено на нем же. В частности, у некоторых поклонников встал вопрос о натуральности груди.
"Тити свои иле кто то трудился??? (здесь и далее арфография и пунктуация авторские. – Прим. ред.)", – поинтересовался один из подписчиков. Другие просто выразили свое восхищение новым образом певицы. "Монро😍😁", – вынес вердикт один из комментаторов. "Хороша👌🏻", – подтвердил второй. "Какая сладкая прелестница!", – не смог сдержать эмоций еще один.
Впрочем, нашлись и недовольные. "Сиськи обвисшие, прям дура дурой", – пожаловался критик. Кроме того, он решил проанализировать мотив выкладывания подобного рода откровенных снимков в Сеть и пришел к выводу, что за этим может стоять неудовлетворенность личной жизнью. "Видимо, чего то не хватает... :)", – согласился с ним другой комментатор.
"Ой ой, как-то слишком пошло😳", – счел за долг заметить еще один. "Выпендрешь , причём дешевый!", – возмутился один из подписчиков. "Не умеешь петь – покажи сиськи и дело сделано", – не стал скрывать своего возмущения следующий. Но и на них у поклонников Глюк’oZы нашлась управа.
"Что ж вы все недобрые такие😕? Отличная девочка, супер-секси, дайте ей оторваться! Это всего лишь фото", – справедливо заметил защитник чести певицы. "Во народ как любят за чужой щет самоутвердится , бедненькие !", – нашел разгадку агрессии критиков другой.
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