Муж Долиной направил недовольных певиц

Илья Спицин ответил на жалобы отчисленных из-за своеобразных методов обучения студентов. Он посоветовал им сменить учебное заведение.

Лариса Долина с 2016 года преподает в Институте культуры на кафедре эстрадно-джазового пения, однако студенты жалуются на предвзятое отношение к обучающимся на заочной форме. Она, по мнению звезды, не дает исчерпывающих знаний. В итоге многих просто отчисляют.



Корреспондент Dni.Ru связался с мужем и по совместительству директором Долиной, который прокомментировал ситуацию. "Студенты могут уходить, если им что-то не нравится. Есть другие замечательные учебные заведения – ПТУ, швейное училище, кулинарное", – заявил Спицин.

К слову, деканат встал на защиту артистки. Там отметили, что Долиной виднее, кто способен продолжать обучение.

Некоторые студенты настолько взволнованы, что заболевают на нервной почве. "После экзамена у Ларисы Александровны я заработала межреберную невралгию. Потом еще долго лежала дома в плохом состоянии", – пожаловалась одна из них.

Как писали Dni.Ru, отчисленные вынуждены подавать заявления в другие вузы, а оставшиеся уверены, что звезда критикует по делу. Одна из обучающихся у певицы рассказала журналистам: "Долина строга, но справедлива. Для нее экзамен – кастинг. Проверяется все: голос, тембр, идеальная чистота интонирования. Долиной нельзя петь джаз, если не умеешь. Она говорит каждому: "Выбирайте песню по своим способностям!" Если певица ставит двойку, значит, не видит потенциала. Если трояк – он есть. Просто нужно быть готовым к порции критики, это нормально. Тем более у Ларисы Александровны столько опыта!"