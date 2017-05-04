Фатееву на костылях поддерживает Алибасов

Наталью Фатееву, которая в последнее время может передвигаться только при помощи костылей, как может поддерживает Бари Алибасов. Музыкальный продюсер оплачивает врачей легендарной актрисы.

Не секрет, что у Натальи Фатеевой довольно неоднозначные отношения с детьми: сыном Владимиром Басовым и дочерью Натальей Егоровой, а настоящий друзей у нее очень мало потому, что, по словам актрисы, она всю жизнь работала, и времени на тесное общение у нее не было.

Поэтому, по большому счету, она рассчитывает только на себя и помощь добрых людей. Передвигаясь при помощи костылей, легендарная актриса все равно не теряет присутствия духа – об этом стало известно папарацци, которые на днях приметили улыбающуюся 82-летнюю артистку, шедшую в компании спутницы. При этом Наталья была одета весьма современно – в синие джинсы, куртку и шарфик.

Однако недавно стало известно, что старается поддерживать Фатееву музыкальный продюсер Бари Алибасов. Как утверждает Eg.RU, бессменный начальник группы "На-На" оплачивает визиты некогда прекрасной дивы кино к врачу и при необходимости предоставляет свой автомобиль и водителя.

Напомним, несколько лет назад Наталья Фатеева поскользнулась, упала и получила травму тазобедренного сустава. Врачи обычно не советуют пожилым людям делать операцию из-за артроза, но актриса твердо решила: ходить с палочкой она не будет. В итоге за все эти месяцы Фатеева перенесла несколько операций и пыталась делать первые шаги.

"В муниципальной больнице, поставив протез, занесли инфекцию. Пришлось его убирать и ставить временный. Инфекция уничтожила часть кости, поэтому поврежденные ткани выпилили и, взяв кость в другом месте, имплантировали на место поврежденной, – рассказывала в интервью Наталья. – Последнюю операцию делали в частной клинике. Поставили постоянный протез". Передвигаться знаменитой актрисе помогают костыли и ходунки.

