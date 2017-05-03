Дочь Любови Успенской: Я нахожусь здесь последние дни

Журналисты узнали, как живет 27-летняя наследница королевы шансона Любови Успенской Татьяна Плаксина. Девушка рассказала о том, как едва не погибла на Коста-Рике и почему доживает последние дни в доме матери.

Татьяна Плаксина – поздний ребенок Любови Успенской. Прославленная исполнительница родила ее после 30 лет и буквально пылинки с нее сдувает. Татьяна много путешествует. Родившись в Америке, она долгое время жила в Коста-Рике. Кстати, там Плаксина едва не попрощалась с жизнью.

"Мы с моим другом решили поплавать в океане. Оказалось, что там очень опасное течение. Я об этом не знала, поэтому заплыли достаточно далеко. Когда стали выбираться обратно, у нас не получилось. Мой приятель испугался и начал кричать: "Мы сейчас погибнем, не сможем выбраться на берег!" А я совсем не испугалась. У меня даже и мысли не было, что мы можем погибнуть. Хотя было два часа дня – берег совершенно пустой. Вдруг, смотрю, к нам с невероятной скоростью бежит парень с доской. Доплыл до нас и говорит: "Залезайте на доску, иначе вас сейчас унесет!" Помню, в тот момент с меня слез купальник, но мне было по барабану. Смешно! Только благодаря этому парню мы спаслись. Доплыли до берега. Нашим спасителем оказался аргентинец. Я жила в хостеле, где была куча аргентинцев. Оказалось, у них есть такая фишка: они покупают сладкие печенья и строят из них торты. В знак благодарности, что он спас мне жизнь, я сделала ему торт в десять слоев, мы занесли изделие в бар и вручили ему: он был восхищен", – рассказала 27-летняя Плаксина.

Потом Татьяна перебралась во Францию. В Лионе девушка жила с местным художником, который привил ей любовь к живописи и научил рисовать. И хотя с парнем Плаксина уже рассталась, рисовать не бросила. А еще Татьяна побывала в Таиланде и Индии, но недавно вернулась в Москву.

Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov) Авг 6 2016 в 1:31 PDT

Плаксина мечтает о собственной выставке, к которой активно готовится. Татьяна пишет картины будучи в шикарном особняке матери. "Моя мастерская находится на третьем этаже родительского дома. Здесь огромное пространство, где можно рисовать. Но чувствую, что нахожусь здесь последние дни, потому что хочется своего пространства. Пусть небольшого, но своего", – цитирует Татьяну "Собеседник".

Дочь Успенской увлекается не только рисованием, но и духовными практиками. По утрам Татьяна медитирует, а также занимается йогой. В таком образе жизни Плаксину поддерживает ее нынешний возлюбленный – целитель. Татьяна рассказала о мужчине: "Он занимается травами, духовными и тантрическими практиками. Он живет в Германии, поэтому мы не так часто встречаемся. В моем понимании люди не должны быть все время рядом. Лично я так не могу – мне нужно побыть одной. Вообще я бы уже хотела семью и детей. Мне хочется испытать, что это такое. Но не знаю, на всю ли жизнь!"