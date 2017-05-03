Вслед за Борисовой о наркотиках рассказали Лепс и Пьеха

Известие о том, что на протяжении нескольких лет телеведущая Дана Борисова страдает алко– и наркотической зависимостью, получило широки резонанс. Вслед за этим некоторые российские звезды рассказали о своей тяге и борьбе с запрещенными препаратами.

Григорий Лепс начинал свою карьеру с выступлений в ресторане. Артист пел в одном из заведений Сочи. Якобы тогда Григорий много выпивал и даже пристрастился к наркотикам. Впоследствии исполнитель в беседе с журналистами не скрывал, что у него действительно были проблемы с алкоголем и запрещенными веществами.

"А чего скрывать? Был алкоголь, были наркотики. Было, бросил. А потом понял, что пользы никакой от этого нет, вреда больше. А меры я не знаю. И я принял решение не пить вообще. Как победить все это? Если тяжело физически – обратись к врачам, которые помогут очистить организм. Главное – понять, что мы все сильные духом люди, а это слабость, которая нас разрушает. Хотя я это дело очень люблю – веселиться, хорошие вина. С наркотиками тоже легко справился. Самое главное – сила воли и желание", – уверен Лепс.

В 2009 году популярный исполнитель Влад Топалов публично признался, что также баловался наркотиками. Однако артист вовремя спохватился. "Я признался, что совершил ошибку, но справился с этим. Я хотел обратить внимание общества на то, что таким людям надо помогать, а не смотреть на них с отвращением", – заявил Топалов.

В аналогичной ситуации оказался и другой исполнитель, внук легендарной певицы Эдиты Пьехи Стас. Артист рассказал, что пристрастился к наркотикам из-за... одиночества. "Сначала я искал авторитетов для себя на улице, поэтому в моей жизни появились различные запрещенные вещества. Под действием этих веществ первое время я чувствовал себя уверенным. Родителей постоянно не было дома, поэтому внутри была черная дыра и отсутствие ощущения, что тебя любят. Вещества эту дыру какое-то время заполняли. Когда семья узнала, что со мной, отправили в Англию. У меня было три инфаркта. Только каким-то чудом я выжил", – цитирует Стаса Пьеху сайт "Комсомольская правда".