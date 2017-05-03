Алиса Фрейндлих сменила имя

Алиса Фрейндлих рассказала о личной жизни. Легендарная актриса призналась, что теперь ее зовут иначе, и сообщила о хамстве внука.

Алиса Фрейндлих выросла в комнате коммуналки. окна которой выходили на Исаакиевскую площадь. "Как у всех детей блокады, у меня сохранилось особое отношение к хлебу. До сих пор собираю пальцем крошки со стола. Сейчас у меня появилась страстишка. Покупаю английский хлеб и поджариваю его в тостере. Он такой рыхлый, с семечками. Ем его немного, но с удовольствием. А внукам, дочери что ни говори, они все равно оставляют еду в тарелках. Пыталась наставлять их, как моя бабушка. Она говорила: "Будешь плохо ходить за тарелкой (оставлять еду) – дети будут некрасивые". Но уважение к еде прививается только жизненным опытом", – уверена актриса.

Бабушка будущей артистки была верующая. "Они с дедом играли на скрипках в лютеранской кирхе на Кронверкской улице. Бабушка меня крестила тайно, мама была комсомолкой. Научила немецким молитвам – на сон грядущий, за хлеб насущный. Они остались в памяти. Но в лютеранскую церковь я не ходила, даже не знала, что была крещена. Потом уже тетушка рассказала. И я решила: раз хожу в православную церковь, должна покреститься там. Поэтому теперь я и вовсе Александра", – цитирует Алису Фрейндлих Woman`s Day.

У актрисы есть дочь Варвара. По словам артистки, с ней у той никогда не было проблем. "Правда, в садике она очень не любила винегрет. Поэтому, чтобы воспитательница не ругалась, незаметно сгребала салат в карманы. А воспитательница ставила дочь в пример: "Вот Варя уже съела, а вы все сидите, ковыряетесь!" А вообще, в садике она была очень послушной. Но когда приходила домой, отрывалась по полной программе. Начинала шалить, капризничать – отдавала ту энергию, которую сдерживала в саду", – вспомнила Алиса.

Теперь эту же черту Фрейндлих видит во внуке Никите. "Он со всеми вежлив, как лорд. А своим может так нахамить! Матушка у него – главный тюфяк для битья. Потом он будет каяться, но он же должен выбросить энергию и делает это там, где мягче всего. Мать его обожает. Внучка Аня более закрытая. Может обидеться и замолчать на неделю", – отметила артистка.

В свободное от работы время Фрейндлих гуляет (причем только в темное время суток, чтобы не узнали) и посещает театры. "Мне интересно, что происходит у коллег. А еще можно наконец читать, пока не померкнет зрение. Иногда смотрю телевизор. Есть хорошие фильмы даже среди сериалов. "Ликвидация", например. Но иногда попадается такое, что хочется разбить телевизор молотком", – призналась актриса.