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Жена убитого музыканта "Любэ" боится за свою жизнь

Группа "Любэ". Павел Усанов (в красной куртке). Фото: vk.com
Трагедия с музыкантом группы "Любэ" Павлом Усановым произошла в апреле 2016 года. Гитарист скончался после драки с неизвестными. На данный момент мужчина, обвиняемый в преступлении, вышел на свободу, поэтому жена покойного боится за свою жизнь.
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Гитарист "Любэ" сразу после потасовки в кафе в подмосковном Дмитрове был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. Врачи боролись за его жизнь 17 дней, но безуспешно.Результаты исследования говорят о том, что смерть музыканта наступила в результате перелома основания черепа.

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На видео из заведения, было зафиксировано, как Усанов и его приятели дурачились, имитируя кулачный бой. Через пару минут по голове Павла был нанесен фатальный удар. 

Журналисты выяснили, что в этом резонансном деле был подозреваемый, который участвовал в смертельной драке, по имени Максим Добрый. В апреле 2016 года ему предъявили обвинение в совершении преступлении и арестовали.

Следственный комитет провел расследование. Адвокат жены Павла Усанова Сергей Жорин рассказал репортерам, что было несколько экспертиз, после чего в марте 2017 года уголовное дело с обвинительным заключением направили в прокуратуру Московской области.

Павел Усанов. Фото: vk.com/id53097736

Однако прокурор ходатайство отклонил и направил уголовное дело обратно в СК для организации дополнительного расследования. "Расследование было проведено профессионально и тщательно. Все обстоятельства, имеющие значение для дела, были установлены и дело готово для судебного разбирательства. Мне не понятно, почему его направили на доследование", – проводит слова Жорина сайт Life.ru.

Обвиняемого выпустили на свободу под подпиской о невыезде. Жену Усанова Юлиану такой исход не устроил. Она продолжает бороться за то, чтобы подозреваемый в убийстве ее мужа оказался на скамье подсудимых.

Павел Усанов с женой Юлианой. Фото: vk.com/id185921531

"Я разговаривал с Юлианой Усановой, она сообщила, что боится за свою жизнь после освобождения Доброго, потому что от его родственников ей уже поступали угрозы ранее", – сообщил Жорин.

Адвокат подчеркнул, что если следствие затянется, обвиняемый может уйти от ответственности и получить оправдательный приговор, поэтому юрист направил жалобу генеральному прокурору Юрию Чайке.

Автор: Елена Алешина29 мая 2017, 19:24

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