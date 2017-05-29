Исполнительница хита "Я у твоих ног" оконфузилась на сцене

Исполнительница хита "Я у твоих ног" Наталия Власова рассказала, как недавно оконфузилась на сцене на глазах у большой толпы поклонников. Артистку подвело платье.

Власова, чей гимн любви "Я у твоих ног" до сих пор активно поют в караоке россияне, рассказала в интервью о своей жизни. В конце 90-х и начале 2000-х Наталия пользовалась большой популярностью. Затем таблоиды почему-то стали реже сообщать об артистке.

Журналисты, обеспокоенные исчезновением звезды, периодически ей названивают. Однако исполнительница утверждает, что она с эстрады не уходила и выступала без перебоев.

"Никуда я не пропадала! – заверила Власова. – Был большой период времени, когда я осталась без продюсеров. По-прежнему писала песни, музыку к фильмам, выступала, училась в ГИТИСе. Начала сотрудничать с Валентином Гафтом – на его потрясающие стихи написала песни и выступала с ним в совместных концертах. В общем, вела насыщенную жизнь, и мне казалось, что ничего не изменилось".

Разговоры о пропаже Наталии пошли из-за ее отсутствия на крупных музыкальных премиях и праздничных сборных солянках, где стараются засветиться все действующие артисты поп-сцены.

Публикация от Наталия Власова (@natalia_vlasova_music) Май 19 2017 в 9:09 PDT

"Все эти годы меня не было в эфире главных телеканалов, и, спустя время, я с ужасом обнаружила, что для многих моих зрителей и слушателей меня словно нет, я для них пропала. Хотя мои песни крутили на радио, и многие их слышали, но мало кто знал, что их пою я – песни жили в отрыве от моего имени", – посетовала Власова.

Дуэт певицы с одним из мэтров эстрады стал для Наталии своеобразным "вторым пришествием". "Когда два года назад вышел наш дуэт с Григорием Лепсом, первым вопросом во всех интервью было: "Вы решили вернуться на сцену? Где вы пропадали столько лет?" Как будто я вернулась. Вот такой парадокс жизни", – отметила артистка в беседе с журналом "Откровения звезд".

Сейчас исполнительница на волне успеха и делает все, чтобы снова не уйти в тень. "Теперь наверстываю упущенное. И успешно, хотя курьезов хватает. Недавно у меня был большой концерт в БКЗ "Октябрьский". Закончился феерически. 25 музыкантов на сцене, все мы взялись за руки, кланяемся и вдруг я слышу как с оглушительным треском отрывается правый рукав моего платья", – вспомнила о недавнем конфузе Власова.

Артистке пришлось невозмутимо продолжать выступление в поврежденном костюме. "Левой рукой щупаю размер бедствия, а в зале никто не намерен уходить – самая кульминация, время петь на бис. Пришлось сказать в микрофон: "Пусть это останется нашей тайной. Друзья, ничто нас не остановит". Зал захохотал, а я продолжила петь", – резюмировала Наталия.