Родившая Анна Седокова: Мы больше не счастливы вместе

Анна Седокова, недавно родившая третьего ребенка, оставила неоднозначную запись в своем аккаунте в известной социальной сети. Поклонники предположили, что артистка умудрилась расстаться с отцом своего сына.

С недавних пор в жизни Анны Седоковой произошли радикальные перемены. В апреле певица стала в третий раз матерью, родив сына. Параллельно стало известно, что исполнительница собралась замуж за отца малыша. Поклонники запаслись терпением в ожидании фотографий. отражающих подготовку Седоковой к свадьбе, однако Анна порядком заинтриговала фанатов, опубликовав неоднозначную подпись к свежей публикации.

"Я всегда уходила первая , не потому что не любила. Любила. Сильно . Просто понимала,что мы больше не счастливы вместе. И должны отпустить друг друга ... Для того,чтоб остаться у него в сердце – нужно уйти ❤️" – написала Седокова.

Некоторые подписчики предположили, будто артистка таким образом намекнула на разрыв с отцом своего сына. "Первый муж любил тусить не до семьи ему было Аня взяла ребенка и ушла без слов. Тока не пойму и от отца сына тоже ушла😮😮😮", "Интересно, от третьего тоже "решила "уже уходить)?", "о детях надо думать, очередной ребенок без отца. эгоистка", "Анечка, что случилось??? неужели расстались с отцом сыночка??????" – засыпали вопросами Седокову фанаты.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Май 11 2017 в 2:27 PDT

Другие подписчики раскритиковали певицу. "это уже не глупо, а идиотизм ( извините). Ничего личного в отношении Анны. Уважаю ее только за то, что она рожает детей, ведь дети– это прекрасно!!!! В отношениях с мужчинами она если не глупа, то очень недальновидна....", "Уже стыдно должно быть от Количества любовников , от которых она первая сбежала", "Так любила что пришлось аж 3 раза от всех уйти ,вот это любовь !", "Вы реально думаете, что ее заботят дети? Ну ладно Монику еще она Максу сбросила...как-то еще можно понять, ну а дочку Белькевича, зачем? И этого малыша оставит Максиму и дальше побежит искать свою "первую", а на самом деле 101 "ЛЮБОВЬ"...А Максу уже можно блин памятник ставить! Мужики после развода своим детям не хотят помогать, а он еще чужих тянет. Мужики реально бегут от нее, не могут же все (как минимум 3-отцы детей) (а просто любовников всех уже и она сама не вспомнит) быть плохими, а она хорошей!!!", "Слова немудрой и непостоянной женщины! Где ценность семьи? Для того, чтобы остаться у него в сердце не нужно уходить. Этот легче всего. А ты попробуй преодолеть все трудности. Вместе. Ради детей, ради совместного будущего. И тогда ты будешь в его сердце всегда. А не менять мужиков, когда у них неудача или непонимание", – набросились на Седокову с критикой блогеры.