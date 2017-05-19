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Мать рассказала о женитьбе Тодоровского на беременной подружке

Валерий Тодоровский. Фото: GLOBAL LOOK press/Juliya Khanina
Мать известного режиссера и продюсера Валерия Тодоровского Мира поведала пикантные подробности личной жизни своего отпрыска. Она рассказала о том, что сын оба раза женат из-за беременности своих подружек, а также объяснила, почему не поддерживает связь с невестками и внуками.
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В первый раз Валерий Тодоровский женился на дочери сценариста и писательницы Виктории Токаревой Наталье. "Наташа забеременела, куда было деваться? Ей было 20, Валере – 23. Впрочем, невестку, как и ее маму - Викторию Токареву, очень люблю и уважаю. Я никогда не лезла к Валере с советами, не говорила: "Не женись" или наоборот – "Женись", у нас это не принято. Благодарна Наташе за внуков Петра и Катю. Старшему сейчас 32 года, он сам уже дважды отец, воспитывает Сергея и Анну, моих правнуков. Правда, Петя больше тянется к другой бабушке – Виктории Токаревой, а со мной и с Валерой не часто общается. Вторая дочка сына и Наташи Катюша, которой сейчас 22 года, тоже. Увы, большой любви между нами не получилось. Мы все работаем, занятые люди, поэтому каждую неделю чаепития не устраиваем", – рассказала Мира Тодоровская.

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Сейчас Валерий счастливо женат на актрисе Евгении Брик. Однако, по признанию матери режиссера, у нее с невесткой нет никаких отношений. "Получилось так, что я избегаю своих невесток и мы совсем не видимся. Женя (не понимаю, кстати, почему она взяла псевдоним Брик вместо своей фамилии Хиривская) родила моему сына еще одного ребенка – Зою. Ей восемь. В случае с Евгенией, кстати, Валера тоже как благородный человек женился, потому что Евгения забеременела. Внучка со мной тоже крайне редко общается. С другими бабушкой и дедушкой Зои, родителями Евгении, я и вовсе не виделась, видно, им это не надо. Я их не искала, если бы они хотели, могли бы общаться, а так – зачем мне нужно?" – цитирует мать Валерия Тодоровского Eg.RU.

Мира оценила оба брака своего отпрыска. "С первой женой он 20 лет был вместе. Она очень хорошая, сильная, мудрая, но они оказались слишком разными. Чудная женщина, но не его. Конечно, со второй женой ему лучше, несмотря на то что она на 20 лет моложе. И отстраненно ведет по отношению ко мне. Я не знаю, есть ли между Валерой и Женей безумная любовь, но живут – и слава богу. По мне, главное, чтобы сыну было хорошо", – заключила Тодоровская.

Автор: Наталья Аряева19 мая 2017, 13:48

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