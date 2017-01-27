Жена Тодоровского пожаловалась на свою жизнь в Америке

Евгения Брик о трудностях адаптации. Многое в привычках жителей Лос-Анджелеса ей кажется странным.

С 6 февраля на канале ТНТ стартует сериал "Адаптация". Это комедия о том, как американский шпион внедрялся в "Газпром". Одну из главных ролей в картине сыграла вторая жена режиссера Валерия Тодоровского актриса Евгения Брик. Для нее работа в этой картине кажется очень логичной, ведь Евгения уже давно большую часть года проводит в Лос-Анджелесе.

Впервые в Городе Ангелов она в 2008 году, после премьеры картины "Стиляги" – Евгения играла в ней Катю. Поначалу хотела пожить в Штатах несколько месяцев. Но в итоге осталась. А в сентябре 2009 года, когда пришло время рожать, решила не менять место жительства. "Было очевидно, что беременность "переживать" лучше там, а потом мне было жалко мучить маленького ребенка перелетом, и я ждала, пока она подрастет. Одно за другое, и я осталась в Америке надолго", – позже рассказывала актриса журналистам. Зато сегодня она круглый год может наслаждаться чистым океанским воздухом, а дочь Зоя свободно говорит на двух языках.

7-летняя Зоя ходит в американскую школу. Но Евгения Брик так и не стала в Америке, что называется, "своей". "Прихожу за дочкой в школу, а какая-нибудь мамаша кидается на меня с потоком любезностей, и мне в ответ надо тоже широко улыбаться и уверять, что, мол, "i'm fine", хотя настроение при этом может быть скверное, – призналась актриса корреспонденту Dni.Ru на презентации "Адаптации". – "В Лос-Анджелесе, несмотря на видимую доброжелательность всех вокруг, я не могу расслабиться, быть там той Женей, которой являюсь на самом деле. Да и многие вещи мне кажутся там непривычными – например, что стиральные машинки стоят у людей на улице у дома – идешь по улице, и везде запах свежевыстиранного белья".