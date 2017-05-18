Экс-любовник о романе Сотниковой и сына Валерии

Бывший любовник Аделины Сотниковой, телеведущий Александр Молочко прокомментировал отношения фигуристки и сына певицы Валерии Артемия Шульгина. По мнению шоумена, спортсменке нужен парень с "богатыми родителями".

Александр Молочко и Аделина Сотникова познакомились год назад на фотосессии для глянцевого журнала. Однако о романе телеведущего и фигуристки стало известно после того, как парочка вышла в свет. По мнению Молочко, не следовало им публично демонстрировать свои чувства. "Я еще раз убедился, что счастье любит тишину. Аделине рассказали, что якобы я ей изменил с некоей моделью. Но та, другая, девушка – это предыдущие отношения, мимолетный роман, который случился до Аделины. Наши отношения не выдержали напора со стороны СМИ и сплетен. Решение расстаться приняла Аделина", – рассказал Молочко.

Александр объяснил, почему не стал бороться за их отношения. В какой-то момент он понял, что не нужен ей, что она не будет с ним счастлива настолько, "насколько заслуживает". "Я как вулкан, люблю экстрим, а ей нужен спокойный человек и чтобы у него были богатые родители. С моей профессией мне сложно дать Аделине то, что она хочет…" – признался ведущий.

Зашла речь и о том, будто сейчас Аделина Сотникова встречается с сыном певицы Валерии Артемием Шульгиным. "Не уверен, что это тот, кто ей нужен. Но если это так, буду рад… С Аделиной мы иногда созваниваемся. Увы, мне сложно оставаться друзьями с бывшей девушкой", – цитирует Александра Молочко Eg.RU.

Впрочем, и сам телеведущий сейчас несвободен. "Я не тот человек, который будет в новую жизнь нести рюкзак с прошлым. Сейчас у меня есть девушка, но ни я, ни она не хотим раскрывать карты, выходить вместе в свет. Даже гулять идем туда, где мало людей. Она, как и я, любит активную жизнь. Сейчас с ней собираемся прыгать с парашютом", – сообщил звезда шоу "Магаззино".