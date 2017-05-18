Известный актер Алексей Чадов сменил имя. Звезда фильмов "Война", "9 рота", "Жара" и других рассказал о том, как сделал решительный шаг.

Мало кто знает, однако до 16 лет Алексей Чадов носил другое имя. При рождении его нарекли Александром. "Почему-то папа с мамой долго не могли дать мне имя. Думали-думали, не могли договориться и перед самой регистрацией меня в загсе решили назвать Александром. Но, когда я стал подрастать, никак не реагировал на Сашу, а стал отзываться только на Алексея. А когда в школу пошел, накладки возникли: по документам я Саша, а все зовут меня Алеша. Так было до 16 лет, пока я не получил паспорт с новым именем", – рассказал актер.

Когда Чадову было пять лет, у него погиб отец. Однако он очень хорошо помнит своего родителя. "Даже запах его помню. Помню, как ставил нас с Андрюшей в угол, как баловал нас. Помню, как украли наши велосипеды из подъезда, и папа их нашел и нашел того, кто украл. Он был очень конкретный человек, весомый. И очень семейный. По его линии у нас все такие. В принципе одиночек у нас нет. Наша семья была самодостаточная: папа был папой, мама – мамой. Поэтому, когда отца не стало, я очень остро ощущал, что я – безотцовщина", – признался Алексей.

Более того, у Чадова даже был комплекс из-за этого, который исчез лишь после того, как он сам стал отцом. "Вот когда родился сын, в семь утра я стоял в роддоме и смотрел на него, и вдруг понял, что этого комплекса у меня больше нет, что теперь я – отец. Все встало на место: я приобрел главную роль в своей жизни", – заявил Чадов.

Публикация от CHADOFF (@alexeychadov) Май 7 2017 в 1:04 PDT

К слову, сын Федор проводит с отцом много времени. "Он у меня живет каждые две-три недели месяца. У него полноценная детская комната, полноценная семья с любящими родными людьми. Я вожу его в детский сад каждое утро, днем на занятия, гуляю с ним, укладываю спать", – цитирует Алексея Чадова Woman Hit.

Публикация от CHADOFF (@alexeychadov) Май 1 2017 в 4:06 PDT

Зашла речь и о личной жизни актера. После разрыва с актрисой Агнией Дитковските Алексей предпочитает не распространяться о своих девушках. Однако он рассказал: "Мои девушки за кадром остаются. Пока мне очень нравится мой статус свободного мужчины, но без женщины я все равно не могу существовать. Поэтому я скажу вам так: я – холостяк, но я занят".