Алексей Чадов вынужден скрываться от сына

Актер рассказал о том, как растет ребенок. Он растит малыша в православной традиции.

Алексей Чадов, знакомый по ролям в фильмах "Война", "Девятая рота" и "Любовь в большом городе", серьезно относится к тому, в каких традициях растет его двухлетний сын Федор. Каждый выходной они идут на службу в храм.

"Он уже знает, где детская комната в церкви. С папой свечки поставит – и сразу к машинкам. Когда приходит ко мне домой, сначала иконку целует. Мне это кажется правильным, детей с рождения нужно приучать к духовной культуре", – рассказал актер.

Впрочем, сын тоже многому учит Алексея. Например, меньше сидеть в айфоне. "Когда видит его у меня в руках, говорит: "Телефон не-не". Ему это не нравится. Вот и приходится в карман прятать или украдкой писать СМС", – признался Чадов. Он вынужден скрываться, чтобы сделать очередной пост в Instagram.

Фото опубликовано CHADOFF (@alexeychadov) Окт 4 2016 в 2:15 PDT

По словам артиста, Федор предпочитает советские мультфильмы: "В машине просит включить "Бременских музыкантов". Уже, наверное, тысячу раз их пересмотрел. Чтению мы пока несильно радуемся, но песенки поем".

Фото опубликовано CHADOFF (@alexeychadov) Окт 8 2016 в 11:06 PDT

"Одежду ему хором подбираем. Если куда-то выходим, то наряжаемся. А так, погулять – покупаем одежду скорее практичную. Его мама постоянно выкладывает в Instagram различные образы. Но я, конечно, на фейсконтроле стою!" – цитирует Алексея журнал StarHit.

Фото опубликовано CHADOFF (@alexeychadov) Ноя 12 2016 в 5:29 PST

Напомним, что в 2006-2009 годах Алексей Чадов состоял в отношениях с Агнией Дитковските, которую встретил во время работы над фильмом "Жара". Через несколько лет, на съемках сериала "Дело чести" они снова начали встречаться, а в конце августа 2012 года поженились. Их сын Федор появился на свет 5 июня 2014 года. В июле 2015-го актеры расстались.