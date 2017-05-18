Роман Костомаров об отъезде семьи за границу
Многие прославленные фигуристы и тренеры покинули Россию и уехали жить за рубеж. Мотивы у всех разные. Такого крутого поворота в жизни не исключает и олимпийский чемпион Роман Костомаров. С женой – чемпионкой мира Оксаной Домниной – он присматривается к Соединенным Штатам.
"Я много думал об этом, и не один год, – признался спортсмен. – Мы часто с Оксаной ездим к друзьям-фигуристам Кате Гордеевой и Илье Кулику в гости, они работают в Лос-Анджелесе. Если здесь что-то не будет складываться, конечно, у нас всегда есть возможность поехать за границу и попробовать свои силы там. За границей возьмут на работу благодаря регалиям".
И он прав. Все помнят его триумфальное выступление в паре с Татьяной Навкой на Олимпиаде 2006 года в Турине. После тех Игр пара приняла решение завершить спортивную карьеру. Но оставила за собой право появляться в профессиональных шоу.
"Пока мы свою жизнь связываем с Россией, корнями проросли здесь. Хотя и я, и Оксана часть жизни провели в Америке, – улыбается Костомаров. – Надеемся, что будем работать на родине. Пока мы с Оксаной, слава богу, зарабатываем – благодаря ледовым шоу Ильи Авербуха. Держим себя в форме и выступаем".
Впрочем, Америка – не единственный запасной аэродром у прославленных фигуристов. "Ближайшее лето проведем в Сочи: у нас в июле будет премьера нового ледового шоу "Ромео и Джульетта", в июне начинаем репетиции. Поэтому сейчас, после гастрольного тура с шоу "Кармен", наслаждаемся отдыхом на даче в Подмосковье с детьми и бабушками-дедушками. Я летал на четыре дня в Болгарию, где у нас с Максимом Стависким есть апартаменты, сейчас собираемся с Оксаной на несколько дней вдвоем отдохнуть на море", – цитирует Костомарова журнал "Телепрограмма".
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