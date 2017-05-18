Муж не выдержал переживаний Кати Вилковой
Екатерина Вилкова сыграла в более 50 картинах, сейчас актриса снимается в многосерийном фильме "Отель "Элеон", где исполняет роль холодной и расчетливой Софии Толстой. Воплотить образ Екатерине помог супруг, актер Илья Любимов. "Если коротко, он сказал, что я, конечно же, прекрасна. А куда ему деваться – ему же со мной жить. Но правда, сделал при этом какие-то замечания, которые я для себя отметила", – призналась Вилкова.
При этом Екатерина рассказала, что очень переживала во время работы над образом. "Во время съемок я просила Илью разбирать со мной ту или иную сцену, диалог, переживала, что не совсем понимаю мотивацию поступков своей героини. В какой-то момент муж не выдержал: "Кать, все, не парься, ты же раньше как-то играла, и делала это нормально!"– цитирует актрису "Теленеделя".
Екатерина даже в споре отстаивала с сотрудниками съемочной группы о своей героине. "Я хочу, чтобы героиня развивалась, чтобы она не выглядела глупо. Я ревностно слежу за тем, чтобы ее не пытались уравнять с другими персонажами. Хочется, чтобы моя героиня что-то в себе несла, чтобы все детали работали в комплексе", – объяснила свою позицию Вилкова.
Актриса предположила, как на ее требовательность реагируют люди, работающие с ней. "В лицо улыбаются, а за спиной, наверное, гадости. На самом деле мне кажется, все те люди, которых я ежедневно задерживаю своими вопросами, все-таки не жаждут меня убить. Ну, может, лишь придушить немного в конце дня, потому что после команды режиссера "Стоп!" всем хочется только упасть и уснуть", – со смехом отметила актриса.
Впрочем, рабочие прения никак не сказываются на отношениях. "Они ничем себя не выдают. И даже приносят мне кроссовки в конце сцены, чтобы я сразу переобулась после каблуков в кадре. Приятно", – резюмировала Екатерина Вилкова.
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