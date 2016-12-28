Екатерина Вилкова: У меня нет никаких запретов

Екатерина Вилкова дала откровенное интервью о личной жизни. Популярная актриса призналась, что муж дает ей полную свободу, не ставя ей никаких запретов.

Екатерина Вилкова и Илья Любимов женаты уже шесть лет. Пара воспитывает двух детей: четырехлетнюю дочь Павлу и двухлетнего сына Петра. Катя счастлива с мужем. "Илья разрешает буквально все. Я могу что угодно купить, куда угодно пойти или поехать. Я могу с ним посоветоваться по любому вопросу, но сделать по-своему. Могу работать, сколько мне хочется. Нет, Илья, безусловно, переживает, что я устаю, что иногда съемки бывают очень тяжелыми. Он чувствует за меня ответственность. У нас в семье именно он – голова. И это здорово! Мне не надо принимать важные решения, во всем могу на мужа положиться. И у меня нет никаких запретов – полная вседозволенность. Может, правда, это потому, что я и не желаю ничего такого запрещенного?" – задала риторический вопрос Екатерина.

Впрочем, актриса призналась, что у супруга есть недостаток, который ее буквально бесит. Речь идет о невозмутимости, в которой пребывает Илья в то время, когда Катя волнуется. "Хотя, когда я прихожу в себя, понимаю: если бы и он сейчас тоже впал в истерику, я бы, наверное, умерла", – предположила актриса. А еще Вилкову раздражает, что после еды Любимов оставляет "кучку мусора". "А я большая аккуратистка, и мне надо, чтобы везде было идеально чисто. Пробовала с этим бороться – бессмысленно", – констатировала актриса.

Несмотря на то, что и Екатерина и Илья актеры, друг друга они не ревнуют. Вилкова объяснила это тем, что главным стимулом для них являются деньги. "Может, если бы у нас было много денег, мы бы и не работали", – рассудила Вилкова.

Несмотря на то, что Катя любит свою работу, для нее она не стоит на первом месте. "Впрочем, может, я так говорю, потому что у меня не было простоев в работе и мне не приходилось умирать, переживая, что меня не приглашают на съемки", – цитируют актрису "7 Дней".