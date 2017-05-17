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Рэпер Гуф накинулся на ветерана

Гуф. Фото: instagram.com/therealguf
Поведение рэпера Гуфа не перестает будоражить общественность. Музыкант заявил, что ему пришлось обратиться к представителю авиакомпании, чтобы тот помог ему освободить место, на котором сидел участник войны.

Продолжение: Терешину настиг злой рок
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"Каким-то чудом мне выдали посадочный на мое законное место. Но когда я зашел в самик, там уже было занято. На нем сидел ветеран с таким же посадочным, как у меня. Опять я полчаса тупо стоял между рядов и ждал того же представителя, который опять не подошел", – пожаловался рэпер.

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По словам музыканта, он заплатил 50 тысяч рублей за место в бизнес-классе, которое занял участник войны. Поклонники попытались оправдать Алексея, обвинив во всем недобросовестную авиакомпанию. "Мда. За такие деньги – такой дерьмовый сервис. Хоть бы постеснялись такие деньги брать. Кошмар", "Все правильно, заплатил за место деньги. Если они захотели провести акции для ветеранов, нужно заранее было это делать, а не как тут, вечно все через одно место", "Это жесть. Какая ваще мне разница, ветераны или ветераны? Если заплатил почти тыщу баксов за билет. Это что за маразм??? Идиоты. С каждым днем я все больше и больше поражаюсь идиотизму этой страны", – встали на защиту кумира фолловеры.

Публикация от @therealguf

Но далеко не все интернет-пользователи считают Гуфа жертвой обстоятельств. "Столько пафоса, сейчас стошнит. Ну проехал разочек в общем классе, чуть не умер, бедняжка. Жалко, что к ветеранам такое хорошее отношение только в праздники. Чаще бы их первым классом возили", "Ты зажрался, Алеша", "Посмотрели бы мы, какая у тебя была бы "развлекательная система", если бы не этот несчастный ветеран. И как бы ты ноги поднимал, хвастаясь доходами и крутизной. Тьфу!" – негодуют хейтеры.

Напомним, что еще не успел утихнуть скандал относительно предполагаемого романа Гуфа и Кети Топурии, которых в конце января общественность заподозрила в романтических отношениях. Артисты поторопились опровергнуть эту информацию и закрыть тему раз и навсегда. Долматов назвал слухи ничем иным, как пиар-ходом. 

Автор: Василиса Моргунова17 мая 2017, 14:47
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