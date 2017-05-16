Шнуров ответил матом Алисе Вокс

Музыкант-скандалист опубликовал стихотворение собственного сочинения, состоящее, как обычно, в основном из ненормативной лексики. Это был его ответ Алисе Вокс, которая спела о школьниках.

Алиса Вокс сняла клип на песню о подростках, которые посещают оппозиционные митинги. Сергей Шнуров не остался в стороне и отреагировал в своем фирменном стиле на попытки Вокс поучать подрастающее поколение.

Исходя из слов песни бывшей солистки группы "Ленинград", подросток пришел на митинг, ведомый обещаниями "гор золота и евро". А главным героем клипа является обезьяна, которая весьма органично смотрится среди девушек, щеголяющих в купальниках. Основную мысль ролика певицы выражает фраза "Не лезь, малыш, в политику, иди учи матчасть".

Тут-то и не выдержал эпатажный Шнур, у которого на все случаи жизни готов ответ. "Матчасть? Та часть, что с матерком?" – начал стихотворение скандальный артист. "Тут каждый школьник с ней знаком. Ты **** на стенке напиши, Прочтут все, даже малыши. Под смех и шум, под смелый гам, Прочтут, пусть даже по слогам. По языку родному тест Пройдут. **** – тоже ведь протест". Мораль заключена в последних двух строчках поэтического памфлета: "Нет, малыши не дураки, **** не станут есть с руки", – уверяет в своем Instagram Сергей.

Напомним, что Алиса Вокс покинула группу "Ленинград" со скандалом. По словам самого Шнура, со временем вокалистка коллектива "зазвездилась" и стала позволять себе слишком много. На вопрос публики, куда пропала девушка, Сергей ответил лаконично и весьма доступно. Он попросил одного из участников коллектива, Адольфыча, спеть песню следующего содержания: "Уходи туда, откуда ты родилась".