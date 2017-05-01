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Погребняк раскрыла интимный секрет мужа

Мария Погребняк. Фото: instagram.com/mariapoga_
Начинающая певица Мария Погребняк дала откровенное интервью. Звезда рассказала от отношениях с мужем и раскрыла его интимный секрет.
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Мария считает, что в их отношениях с мужем есть романтика. При этом исполнительница подчеркивает, что завтрак в постель именитый футболист ей не носит. "Может просто пригласить в ресторан. Я вот люблю устраивать ему сюрпризы", – добавила Погребняк.

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Супруга известного спортсмена рассказала, что его заводит. Как оказалось, футболисту очень нравятся девушки на высоких каблуках. По словам звезды, у нее уже шкаф ломится от такой обуви. "Мужа заводит, когда я надеваю шпильки", – цитирует Марию "Стархит".

Погребняк добавила, что иногда муж сам покупает ей обувь. "Каблук у моих туфель должен быть минимум 16 сантиметров. Когда муж покупает мне туфли, он замеряет высоту. Если меньше положенного, обувь он не берет", – отметила жена спортсмена.

Рассказала Мария и о том, как Павел относится к детям. По ее словам, он очень правильный отец. "Очень много времени проводит с мальчиками, играет, сюсюкается, балует. Но если домашнее задание не сделано, и сыновья друг с другом поссорились, то это все… Они садятся и читают книжки – это строго", – добавила она.

Напомним, Мария вышла замуж за футболиста в 2014 году. Она знакома с Павлом еще со школы. Пара воспитывает трех сыновей.

Автор: Евгений Мышко1 мая 2017, 14:12

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