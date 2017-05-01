Анастасия Кочеткова раскрыла детали тайной свадьбы
Выпускница "Фабрики звезд" Анастасия Кочеткова не часто делится с фанатами подробностями личной жизни. Видеоролик с тайной церемонии бракосочетания, который был снят год назад, стал глотком свежего воздуха для любителей обсудить личную жизнь исполнительницы.
"Год назад я стала самой счастливой женой в мире! Спасибо за удивительную и красивую жизнь вместе. Я люблю тебя, Мигель Энджел Лара!" – подписала Кочеткова трогательное видео. Поклонников творчества певицы очень порадовал ролик.
"Настенька! Огромной вам любви и самого настоящего счастья! Вы такие настоящие и искренние ребята!" – пишет один из комментаторов. "Будьте счастливы на долгие-долгие годы!", – поддерживает его другой.
Напомним, что выпускница "Фабрики звезд" Анастасия Кочеткова уже была замужем. В 17 лет она узаконила отношения с известным режиссером и клипмейкером Резо Гигинеишвили.
Как писали Dni.Ru, в июне 2006-го у молодых супругов родилась дочь Мария, однако семейная жизнь пары не сложилась. Примечательно, что Кочеткова очень тяжело переживала разрыв с некогда любимым человеком, а ее бывший супруг очень быстро нашел себе новую пассию.
Певица всерьез опасается за здоровье своих родных
На празднование 50-летия российский поп-король потратил более 40 миллионов рублей
Звезда дала откровенное интервью
Актриса активно занимается воспитанием отпрысков