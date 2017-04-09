Милана Кержакова высказалась о смерти отца
Кержакова решила поделиться горем с подписчиками социальной сети Instagram спустя пять дней после смерти отца. "Решилась,так как не каждый день и не с каждым происходит подобное. Пусть каждый почерпнет свое. Невозможно и невыносимо осознавать,что человека просто больше нет", – написала она.
По словам Миланы, чем старше она становилась, тем лучше были ее отношения с отцом. "Он видел во мне личность и умного человека,о чем говорил сам", – отметила жена Кержакова.
Милана добавила, что ее отец любил Александра Кержакова несмотря ни на что. "Выслушивая мои недовольства,всегда говорил: "Не ,ну в целом он мужик-то нормальный!" – пишет супруга спортсмена.
Судя по сообщению Миланы, Тюльпанов очень ждал внука. Он вносил свои предложения по поводу того, как назвать ребенка, и хотел принимать активное участие в его воспитании. "В общем, было здорово и по-семейному, и уютно в нашей общей жизни", – добавила Кержакова.
Милана написала, что раньше не представляла, что чувствуют люди, которые внезапно теряют близких. "А теперь я знаю. И знаю каково это – физически ощущать на себе самое ужасное чувство из возможных на этом свете", – написала жена футболиста.
Напомним, что тесть российского футболиста Александра Кержакова скончался, упав с винтовой лестницы в спортивно-оздоровительном клубе "Оазис". Как писали Dni.Ru, позже выяснилось, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью.
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