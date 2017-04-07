Кержаков волновался сильнее жены на панихиде по Тюльпанову

Сегодня, 7 апреля, Санкт-Петербург прощается с сенатором Совета Федерации Вадимом Тюльпановым. На панихиде присутствовали все близкие политика.

В Мариинском дворце прошла церемония прощания с сенатором Совета Федерации Вадимом Тюльпановым. Зал с трудом вместил всех желающих проводить в последний путь политика. Пока мужчины и женщины, облаченные в темные одежды, подходили к гробу, возлагая цветы (в основном, красные розы), соболезнования принимала семья Вадима Тюльпанова: вдова сенатора, его дочь Милана и сын Влад, зять Александр Кержаков (у которого слезы стояли в глазах) и прочие близкие.

На удивление, вдова и дочь держались весьма мужественно. Ожидающая первенца Милана, сидя на стульчике, попивала воду из бутылки, принимала слова соболезнований и поцелуи, закусывая периодически губу и поглядывая по сторонам. Вдова, держа руки перед собой на коленях, покачивалась вперед-назад. Эмоциональнее всех оказался сын покойного Тюльпанова, 12-летний Влад.

Когда к нему в очередной раз подошли выразить свое сожаление из-за преждевременной смерти отца, тот не смог сдержать эмоций и разрыдался. Милана, мгновенно поменявшись местами с матерью, протянула брату пузырек с какой-то жидкостью (возможно, успокаивающее), платок, в которой тот с наслаждением высморкался, что-то шепнула Владу на ухо. Подросток постарался взять себя в руки, однако то и дело из его глаз текли слезы. А вот о горе Миланы говорил только покрасневший кончик ее носа.

Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) Фев 2 2017 в 11:16 PST

Отметим, что после панихиды в Мариинском дворце Вадима Тюльпанова похоронят на Новодевичьем кладбище. Как писали ранее Dni.ru, 52-летний сенатор Совета Федерации скончался 4 апреля, в Санкт-Петербурге. Тесть российского футболиста Александра Кержакова умер, упав с винтовой лестницы в спортивно-оздоровительном клубе "Оазис". Позже выяснилось, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, вызванная ишемической болезнью.