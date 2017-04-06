Крутые перемены в жизни Ларисы Вербицкой

Легендарная советская телеведущая освоила новую профессию. И счастлива в ней.

Лариса Вербицкая пришла на телевидение ровно 35 лет назад. Она участвовала в дикторском конкурсе и попала на место единственной женщины-ведущей на молдавском ТВ. А потом работала уже на Центральном телевидении, где вела все – от "Спокойной ночи, малыши!" до "Доброе утро!". Она озвучивала сюжеты программы "Служу Советскому Союзу!", читала программу телепередач.

Сегодня у легенды телеэкрана поменялись интересы и увлечения. "Я являюсь вице-президентом Лиги профессиональных имиджмейкеров, – рассказала Вербицкая в интервью Dni.Ru. – Среди моих клиентов много звезд – политики, искусства, спорта. Не могу назвать имена, поскольку эта тайна сродни врачебной. Скажу лишь, что они не сходят с телеэкрана".

"Если косметолог или парикмахер помогает решить сиюминутную проблему, – продолжает Лариса, – то имиджмейкер работает с человеком постоянно, помогает создать правильный образ, подобрать одежду, поставить голос, походку, учит красиво подавать себя. Вот этим я сегодня и занимаюсь. Прежде я работала в кадре, постоянно была на виду. А теперь помогаю другим людям – тем, которые на виду сегодня. Езжу и с мастер-классами – рассказываю молодежи, как работать над текстом, как вести себя в кадре. Меня все это очень занимает".

Есть у Вербицкой и оригинальное хобби. Несколько лет назад она расписала потолки в своем загородном доме под Подольском. Лариса говорит, что хотя и не является профессиональным художником, но результатом довольна.