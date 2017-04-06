Алика Смехова публично унизила Елену Ваенгу

Алика Смехова не смогла сдержать эмоций после просмотра передачи "Вечерний Ургант", гостьей которой стала певица Елена Ваенга. Популярная актриса буквально унизила артистку, сообщив, что "изумилась идиотизмом".

Накануне, 5 апреля, Елена Ваенга стала очередной звездной гостьей развлекательной передачи Ивана Урганта. Популярная певица пришла на шоу в провокационном черном наряде, изюминкой которого стало головокружительное декольте. Передача, казалось бы, прошла легко и непринужденно. Однако не всем понравился эфир. В частности, свое негативное мнение высказала актриса Алика Смехова.

На своей официальной страничке в социальной сети Facebook артистка оставила весьма унизительный пост в адрес певицы. "Взяла себе за правило не обсуждать коллег в фейсбуке,но вчера у Урганта...Ваенга... Полное отсутствие чувства юмора,вкуса,стиля и жуткий зажим...как она,бедная,работает с таким набором?! Не в осуждение. Просто изумилась идиотизмом... (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Смехова.

Подписчики поддержали Алику. "Некоторым людям лучше просто делать то, что они делают и не ходить на передачи, дабы не светиться... Мозгов ни на щепотку соли..😱", "Хромченко должна увидеть это платье...(эксперт моды Эвелина Хромченко. – Прим. ред.)", "Какой был ужас и как выглядело это убого ...", "И о трауре забыла в своем родном городе...", "Меня другое удивляет: это что кто-то ждет от Ваенги вкуса", – высказали свое мнение подписчики Смеховой.

Публикация от ElenaVaenga (@vaengaofficial) Апр 4 2017 в 1:08 PDT

Кстати, на последнюю реплику Алика ответила так: "Я ничего ни от кого давно не жду. Но вырез на платье, где грудь стала *** и еще про пост (Великий пост. – Прим. ред.) при этом....это за гранью". Поклонники также отметили эту деталь: "Да, платье не для поста, о котором она говорила((", "Не только вы изумились....", "Она простая баба... будьте снисходительны..." – отметили подписчики Смеховой.