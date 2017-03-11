Ваенга разругалась с поклонником из-за голой груди

Певица Елена вступила в перепалку с поклонником. Причиной размолвки стали слова певицы о своей коллеге по цеху из США, Нике Минаж, которая пришла на показ мод в Париже с оголенной грудью.

Ваенга не смогла пройти мимо необычного наряда. "Как говорит моя мама в погоне за модой и " неординарностью" можно совсем "крякнуть" головушкой (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала артистка.

Один из подписчиков выразил несогласие с артисткой. "Она увидела произведение Пабло Пикассо и захотела сделать себе подобный наряд. Её ничего не остановило, так как она уверена в себе, свободна в своем самовыражении, а вам Елена этого явно не хватает, раз вы нашли что судить и над чем смеяться!" – возразил он.

Публикация от ElenaVaenga (@vaengaofficial) Мар 9 2017 в 2:42 PST

Исполнительница ловко поставила на место недоброжелателя. "Слава тебе Господи, что мне не хватает чего-то... Чего хватает этой чудной девчушке... Именно это мне и пытался дать в воспитании мой отец моя мать .... и моя бабушка, рожденная на кавказе. А вы " сударь" продолжайте умничать на просторах инета. И "дай бог" что бы это был свадебный костюм вашей дочки. Вы оцените. Ну и мать жениха вашего надеюсь тоже!", – ответила Ваенга.

Недавно Елена также оказалась в центре сказала. Журналисты одного из изданий решили сделать материал, посвященный Всемирному дню кошек. В числе прочих планировалось рассказать и о четвероногих любимцах артистки. Но ее помощница повела себя более чем странно. Она заявила, что не советует писать несогласованный материал, где будет информация о том, что у Ваенги есть кошки, иначе этот вопрос уже будут решать юристы.