"Голое" фото Лозы попало в Сеть

Известная актриса Евгения Лоза снялась топлес и обнародовала откровенное фото в Instagram. Многочисленные подписчики пришли в исступление, увидев сексапильную звезду сериалов.

У 32-летней артистки поистине прекрасная фигура, поэтому она нередко ее демонстрирует на радость поклонникам и сетевым любителям обнаженки. Правда, чаще всего тело стройной Лозы, активно занимающейся спортом, скрыто под купальником или покрывалом.

И вот теперь с началом весны пришло время для фотосессий в жанре ню. На взбудоражившем журналистов снимке Евгения позирует без бюстгальтера. Так как приложение блокирует слишком откровенные изображения, Лоза спрятала часть роскошной груди, пририсовав звездочки. "Утренняя Лоза от @loza_olesia ✨☀️💭", – лаконично подписала свой портрет актриса.

Утренняя Лоза от @loza_olesia ✨☀️�� Публикация от Евгения Лоза/Evgeniya Loza (@loza_jenya) Апр 6 2017 в 1:47 PDT

Лестные слова от подписчиков не заставили себя долго ждать. "Вау💣💣💣", "Шикарная девушка", "Нереальная Красотка!!!", "Какая прелесть! Женя Вы очаровашка! Прекрасная девочка! Глаз не оторвать! Не перестаю восхищаться Вами!" – принялись строчить комплименты комментаторы.

Публикация от Евгения Лоза/Evgeniya Loza (@loza_jenya) Дек 7 2016 в 2:29 PST

Известно, что актриса давно уже увлекается восточными практиками, регулярно занимается йогой и ведет здоровый образ. Лоза довольно часто показывает в соцсетях, как она старательно тренируется, принимая затейливые позы.

Публикация от Евгения Лоза/Evgeniya Loza (@loza_jenya) Дек 19 2016 в 12:07 PST

А еще субтильная красотка очень любит попариться в бане, что тоже весьма полезно для организма. Иногда Евгения отправляется в СПА на массаж, чтобы расслабиться после трудового дня, и делится оттуда игривыми фото.

Публикация от Евгения Лоза/Evgeniya Loza (@loza_jenya) Янв 25 2017 в 2:19 PST

К слову, артистка не приходится родственницей композитору и музыканту Юрию Лозе, они являются однофамильцами. Имя Евгении на слуху из-за главной роли в нашумевшем российско-турецком сериале "Восток – Запад". Возлюбленного ее героини сыграл известный актер из культового сериала "Великолепный век" Аднан Коч.