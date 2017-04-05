Ушедший Дружинин раскрыл интригу шоу "Танцы"
Уход Егора Дружинина из популярного шоу "Танцы" стал неожиданностью для его многочисленных поклонников. При этом называлось несколько версий такого решения бывшего наставника: тяжелые отношения с коллегой Мигелем, неприятие результатов зрительского голосования и банальная усталость. Журналисты пообщались с Егором, чтобы он прокомментировал эти предположения.
"Мой уход из "Танцев" – совокупность обстоятельств. Нельзя работать с коллегой, к которому не испытываешь уважения. Мигель хоть и возглавляет команду-противницу, но тем не менее остается моим "равноправным" коллегой. Ставлю это слово в кавычки, так как ни о каком равноправии в проекте мечтать не приходится. Притом что Мигель отвечает за концертные туры участников и руководит школой, организованной создателями "Танцев", – рассказал Дружинин.
По словам Егора, у него накопилась усталость из-за того, что ему приходилось расставаться с хорошими танцовщиками. "Подчас теряюсь, пытаясь объяснить им свое решение. Ведь оно не имеет отношения к тому, как они танцуют", – отметил хореограф.
Зашла речь и о Татьяне Денисовой, которая пришла на замену Дружинину. "С Таней я познакомился лишь на "Танцах". Видел ее работы в украинском проекте "Танцуют все". Некоторые номера мне показались интересными. У нее своеобразная манера говорить и держаться на публике, которая может понравиться зрителю. В России ее почти не знают, но не стоит забывать, что и о Мигеле раньше никто не слышал. В начале проекта меня все спрашивали: "Кто этот второй наставник?" А теперь…" – цитирует Егора Дружинина "Телепрограмма".
Покинувший шоу хореограф буквально раскрыл интригу телепроекта, намекнув зрителям, что к Денисовой стоит приглядеться. "Телевидение творит чудеса. Несмотря на то, что Таня новичок, уверен, ей дадут победить в четвертом сезоне. Помяните мое слово", – заявил Дружинин.
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