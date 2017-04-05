Ушедший Дружинин раскрыл интригу шоу "Танцы"

Покинувший шоу "Танцы" Егор Дружинин раскрыл интригу телепроекта. Бывший наставник намекнул на возможного победителя очередного сезона программы.

Уход Егора Дружинина из популярного шоу "Танцы" стал неожиданностью для его многочисленных поклонников. При этом называлось несколько версий такого решения бывшего наставника: тяжелые отношения с коллегой Мигелем, неприятие результатов зрительского голосования и банальная усталость. Журналисты пообщались с Егором, чтобы он прокомментировал эти предположения.

"Мой уход из "Танцев" – совокупность обстоятельств. Нельзя работать с коллегой, к которому не испытываешь уважения. Мигель хоть и возглавляет команду-противницу, но тем не менее остается моим "равноправным" коллегой. Ставлю это слово в кавычки, так как ни о каком равноправии в проекте мечтать не приходится. Притом что Мигель отвечает за концертные туры участников и руководит школой, организованной создателями "Танцев", – рассказал Дружинин.

По словам Егора, у него накопилась усталость из-за того, что ему приходилось расставаться с хорошими танцовщиками. "Подчас теряюсь, пытаясь объяснить им свое решение. Ведь оно не имеет отношения к тому, как они танцуют", – отметил хореограф.

Зашла речь и о Татьяне Денисовой, которая пришла на замену Дружинину. "С Таней я познакомился лишь на "Танцах". Видел ее работы в украинском проекте "Танцуют все". Некоторые номера мне показались интересными. У нее своеобразная манера говорить и держаться на публике, которая может понравиться зрителю. В России ее почти не знают, но не стоит забывать, что и о Мигеле раньше никто не слышал. В начале проекта меня все спрашивали: "Кто этот второй наставник?" А теперь…" – цитирует Егора Дружинина "Телепрограмма".

Публикация от Денисова (@tayanadenisova) Авг 27 2016 в 6:08 PDT

Покинувший шоу хореограф буквально раскрыл интригу телепроекта, намекнув зрителям, что к Денисовой стоит приглядеться. "Телевидение творит чудеса. Несмотря на то, что Таня новичок, уверен, ей дадут победить в четвертом сезоне. Помяните мое слово", – заявил Дружинин.