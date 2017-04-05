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У Киева отбирают "Евровидение"

Фото: Dni.Ru
Известные российские пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов разыграли генерального директора Европейского вещательного союза (EBU) Ингрид Дельтенре, которая сообщила, что "Евровидение-2017" может пройти в Берлине, а не в Киеве. На такие меры организаторы конкурса готовы пойти из-за российской участницы Юлии Самойловой.

Продолжение: Организаторы "Евровидения" посыпают голову пеплом из-за Украины
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Столяров (известный в народе как Лексус) и Кузнецов (прозвище – Вован) позвонили Ингрид Дельтенре от имени украинского премьера Владимира Гройсмана. Пранкеры решили выяснить, действительно ли Европейский вещательный союз готов наказать Киев за отказ пустить на территорию страны Юлию Самойлову.

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В беседе с россиянами генеральный директор EBU дала понять, что она на стороне представительницы России. Организаторы рассчитывают, что Украина изменит свое решение. "Мы ожидаем от страны, что она будет соответствовать правилам "Евровидения", исключение участников или организаторов недопустима – это нарушение правил", – заявила пранкерам Дельтенре.

Ингрид отдельно упомянула в разговоре Юлию Самойлову. "Во-первых, когда она была в Крыму, она не была представителем "Евровидения". Во-вторых, вы можете снова наложить на нее запрет после конкурса", – цитирует генерального директора сайт Life.ru.

По словам Дельтенре, Украина понесет убытки, если россиянку не допустят к конкурсу. Из разговора с Ингрид становится понятно, что Киев рискует в последний момент лишиться права проведения конкурса. Страной-хозяйкой "Евровидения–2017" может стать Германия. Организаторы готовы перенести конкурс в Берлин, если Украина не пустит на конкурс Юлию Самойлову "Мы уже все зарезервировали в Берлине", – сообщила Дельтенре.

Генеральный директор добавила, что если "Евровидение-2017" будет перенесено в Германию, Украина не сможет участвовать в конкурсе следующие пару лет. Более того, Дельтенре пригрозила, что Киев лишится контрактов с Европейским вещательным союзом на трансляцию Fifa World Cup.

Автор: Елена Алешина5 апреля 2017, 11:02
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как живет Юлия Самойлова

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