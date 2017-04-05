60-летняя Наталья Андрейченко о потере и новой любви

Наталья Андрейченко откровенно рассказала о личной жизни. Популярная актриса разоткровенничалась в своей книге мемуаров.

Наталья Андрейченко готовит к публикации свою автобиографию. "Назвала ее "Кружево", потому что в ней описаны встречи, события, разговоры, которые сплетены в ажурный орнамент жизни. Это рассказ о поиске себя, внутренних изменениях, которые во мне происходили, и учителях, дарующих мне новые знания. Мемуары посвящены любви, доброте, благодарности и мистике, которая всегда рядом. Герои – моя семья. Бабушка, мама, мужья Максим Дунаевский и Максимилиан Шелл, сын Митя и дочь Настя, друг – скульптор Григорий Потоцкий… Мексиканское "отшельничество" дало возможность многое осмыслить. Рассказываю о тех, кто посоветовал перебраться в эту страну, о том, как у меня появился дом на берегу Карибского моря. Часто говорю: "Жизнь справедлива. Будь благодарна!" Я в вечном поиске, не останавливаюсь, буду развиваться до последнего часа!" – цитирует Андрейченко Starhit.

Наталья работает над книгой практически каждый день и надеется, что завершит ее к концу года. Издание приводит отрывок из нее, в котором та рассказывает о том, как предпочла работе в советском фильме сотрудничество в зарубежном проекте и о встрече с будущим мужем Максимилианом Шеллом.

"В 1984 году я должна была сыграть главную роль в картине Игоря Масленникова "Зимняя вишня". Одновременно мне поступило другое предложение – жена Петра Первого в американском фильме "Петр Великий". Вы же понимаете, наших актрис в западные фильмы в то время не звали. Я хотела уговорить Масленникова разрешить параллельные съемки. Но тот заявил: "Выберешь американцев, потеряешь роль у меня!" Я была в шоке. Решила посоветоваться с мужем – Максимом Дунаевским. Он подсказал выбрать "Вишню" и перестать валять дурочку. Я продолжала находиться в сомнении, на что моя подруга, актриса Театра им. Ермоловой Наталья Архангельская, одернула: "Ты дура, что ли? "Петр Великий" – это многобюджетное американское кино. Тут и думать нечего – снимайся у них". Я так и сделала. Прекрасную роль в "Зимней вишне" потеряла, но взамен нашла новую любовь – Максимилиана", – поведала актриса.

Публикация от Наталья Андрейченко (@natalya_andreychenko) Дек 17 2016 в 5:45 PST

В 1985 году Наталья Андрейченко и австрийский актер и продюсер Максимилиан Шелл узаконили свои отношения, а в 1989 году актриса подарила супругу дочь Настасью. Через два года Андрейченко эмигрировала к мужу в Америку. Однако после развода, в 2005 году, Наталья вернулась в Россию. В настоящее время актриса живет в Мексике.