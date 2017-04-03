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Скромница Анна Снаткина произвела фурор своим декольте

Анна Снаткин. Фото: GLOBAL LOOK press/Victor Goryachev
Обычно весьма сдержанная в нарядах актриса Анна Снаткина на сей раз буквально ошеломила своим видом на мероприятии. Популярная артистка вышла в свет в костюме с умопомрачительным декольте.
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На днях в свет вышла актриса Анна Снактина. В последнее время популярная актриса не радует ни журналистов ни многочисленных поклонников своими появлениями на мероприятиях, поэтому выход артистки к публике привлек к ней пристальное внимание представителей СМИ. Анна Снаткина не разочаровала репортеров и заинтересованную общественность.

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Актриса, известная своим весьма скромным стилем, появилась перед фотографами в белоснежном брючном костюме, изюминкой которого стало умопомрачительное декольте. Вырез эротично демонстрировал черный бюстгальтер Анны. Завершали образ небрежно (но на самом деле тщательно) уложенные распущенные волосы.

Отметим, что на мероприятии собралось много представителей отечественного шоу-бизнеса, к примеру, Владимир Вдовиченков и Елена Лядова, Анастасия Задорожная (которая была одета в том же стиле, что и Снаткина, только выбрала черный вариант), Павел Прилучный и Агата Муцениеце, Александр Цекало и многие другие.

Снаткина была рада встрече с коллегами. "Спасибо за прекрасный праздник, друзьям за встречу, коллегам за приятное общение🎬. Была рада встречи с каждым🌺" – написала Анна, опубликовав свою фотографию на официальной страничке в социальной сети Instagram. Фанаты пришли в восторг от провокационного внешнего вида актрисы.

"Сногсшибательно выглядите!!! 🌹 🌹 🌹", "Вы очень красивая, великолепная!!!", "Красотка!!!", "👍 вы оочень красивая🙃 спасибо вашим родителям за ваше обояние😌", "Такая красивая и элегантная 😊👍", "Супер👍🏼👍🏼👍🏼", "Крутышка!", "Аня, вы чудесная😊 вам очень белый цвет идет👍", "Смотрю на вас и любуюсь! Вы такая красивая, позитивная, яркая! Вы самая-самая лучшая! И я горжусь, что я тоже Анна!😉😍😘💗👌" – рассыпались в комплиментах Снаткиной фанаты.

Автор: Наталья Аряева3 апреля 2017, 13:35

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