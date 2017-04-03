Звезда сериала "Мата Хари" подралась с охранником в музее

Неприятный инцидент случился в Музее камня в Санкт-Петербурге. Звезда фильма "Мата Хари" Ваина Джоканте получила в глаз от охранника за свои резкие слова.

В последний день пребывания в Санкт-Петербурге с главной героиней многосерийного фильма "Мата Хари" Ваиной Джоканте случился неприятный инцидент. О нем журналистам рассказала ассистент режиссера Марина. "В последний день Ваина решила сходить в Музей камня. Пришла к закрытию, и ей попытались объяснить, что она не успеет ничего увидеть. Но она начала ругаться", – начала рассказ ассистент.

По словам Марины, Ваина обматерила не только людей, но и Россию. "Тот, может, и не знал слово "пипл", но "*** раша" понял, поэтому заехал ей по лицу. На следующий день актриса уезжала в темных очках. Но заявление в полицию писать не стала, видать, не хотела публичного скандала", – цитирует ассистента режиссера Eg.RU.

Режиссер картины с российской стороны Ольга Ряшина так прокомментировала драку Ваины Джоканте с охранником. "Замечу, что у Ваины непростой характер, она иногда слишком резкая, ревностно относится к своему личному пространству. Ваину сложно винить за инцидент в музее Санкт-Петербурга, когда ее ударил охранник. Ужасная история. На следующий день актриса улетела в США, поэтому мы успокаивали ее по телефону", – рассказала Ольга Ряшина.

Публикация от Vahina (@vahinagiocante) Мар 28 2017 в 7:06 PDT

Режиссер объяснила, почему на главную роль взяли не российскую, а зарубежную актрису. "Продюсеры хотели, чтобы на роль Маты Хари мы взяли европейскую актрису. Ваина Джоканте на кастинге хорошо танцевала и сумела передать трагедию отношений героини и ее дочери. Она показала огромное рвение, чтобы получить эту роль", – отметила режиссер картины.