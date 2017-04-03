Чапурин рассказал об уничтожении после гей-скандала

Игорь Чапурин дал откровенное интервью после гей-скандала, невольным участником которого он стал. Известный дизайнер рассказал о работе и уничтожении легкой промышленности в России.

Игорь Чапурин является единственным русским фэшн-дизайнером, который одевает актеров театра и балета. "Из моих коллег там работали только Ив Сен Лоран, Живанши и Пьер Карден", – отметил Чапурин. Игорь успешно сотрудничал в Театре им. Моссовета, Мариинском и Большом театрах. По мнению Чапурина, мода это не искусство, а индустрия.

"В России во время перестройки вся легкая промышленность была уничтожена. Сейчас она постепенно возрождается, поэтому дизайнеры будут у нас востребованы. В этом плане можно говорить об импортозамещении. Но покупателям необходимо предоставить выбор, брать российскую или итальянскую рубашку. Другое дело, что качественная одежда должна стоить адекватно, быть доступной, чтобы покупка приносила удовольствие, а не стресс. Когда государство поставит такую задачу, тогда серьезные российские дизайнеры станут столь же влиятельны, как Армани был в Италии, а Ральф Лорен – в Америке", – цитирует Игоря Чапурина газета "Известия".

По мнению дизайнера, стиль россиян меняется в лучшую сторону. "Это происходит благодаря большому количеству глянца, с помощью которого у людей появились новые ориентиры. Возможно, они не всегда правильно их считывают, не всегда верно и деликатно принимают советы журналов. Но желание быть красивыми все пересиливает. Человека нельзя заставить выглядеть так или иначе, это идет от воспитания, семьи либо от собственного стремления. Не могу сказать, что миссия фэшн-дизайнера в том, чтобы изменить человечество", – отметил Чапурин.

Более того, Игорь признался, что современность его как художника не особенно интересует. "Сейчас настало "время всего". Это можно сравнить с едой, в которой 101 ингредиент, и ты уже не понимаешь, какой же из них главный. В моде – примерно так же: перемешаны все стили и направления. Конечно, человек путается в этом и от свободы теряет свое лицо. То, что мы видим на подиумах Милана, Нью-Йорка, Парижа, – это миллиард совершенно разных идей, которые опровергают друг друга", – выразил свое мнение Игорь Чапурин.

Отметим, что в последнее время внимание к Игоря Чапурину повышено со стороны СМИ. Все из-за гей-скандала, в который угодил модельер. Напомним, на днях в интернете появилась фотография, на которой обнаженный 48-летний модельер целуется с 39-летним галеристом Эдуардом Багратиони.