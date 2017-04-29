Нагиев боится занимать место Гагариной

Известный российский телеведущий заявил, что боится садиться в кресло наставника шоу "Голос.Дети". По его словам, все, члены жюри, которые там находились, вскоре отправлялись в роддом.

В Москве в ночь на 29 апреля состоялся финал конкурса "Голос.Дети". Во время трансляции телепередачи ведущий Дмитрий Нагиев поздравил певицу Полину Гагарину с прибавлением в семействе.

"Тихо, пожалуйста. Мы обратили внимание, что Алина (одна из участниц шоу – Прим. ред.) исполнила песню Полины Гагариной, которую мы поздравляем с рождением ребенка..." – заявил он. Кроме того, Нагиев отметил необычную закономерность: по его словам, все, кто садились на то место наставника, где восседала Гагарина, вскоре отправлялись в роддом.

Ведущий отметил, что боится садиться в это кресло. По всей видимости, Нагиев в шутку испугался повторить судьбу Гагариной.

Напомним, Полина Гагарина родила второго ребенка 26 апреля. Певица тщательно скрывала этот факт, поэтому известно о пополнении в семействе стало только спустя сутки.

Как писали Dni.Ru, отцом второго наследника звезды стал ее муж, фотограф Дмитрий Исхаков. У Гагариной подрастает сын Андрей от ее предыдущего брака с актером Петром Кисловым.