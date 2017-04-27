Ирина Алферова напугана результатами пластики

Актриса сожалеет, что в погоне за вечной молодостью люди превращаются в клонов. Ей же хочется сохранить индивидуальность.

Ирине Алферовой в мае исполнится 67 лет. Но выглядит она так, что впору вспомнить слова Аркадиной из "Чайки": "Хоть пятнадцатилетнюю девочку играть". "Я держу себя в струне, как говорится, и всегда одета и причесана comme il faut. Чтобы я позволила себе выйти из дому, хотя бы вот в сад, в блузе или непричесанной? Никогда. Оттого я и сохранилась, что никогда не была фефелой, не распускала себя, как некоторые", – уверяла героиня чеховской пьесы.

Секрет же Алферовой в другом. "Старость есть, не надо иллюзий, – уверена актриса. – К встрече с ней надо накопить мужество. Семья, дети и внуков побольше. Я не люблю это актерство в жизни: не называйте меня бабушкой, я Ира... Зачем это? Я была дочерью, мамой, сегодня еще и бабушка, и мои внуки должны это понимать. Я хочу пройти все этапы своей жизни".

При этом, по словам актрисы, она – принципиальный противник всяческих хирургических вторжений. Она, очевидно, напугана результатами пластических операций многих своих коллег, которые стали на одно лицо. "Я хочу видеть в зеркале себя – свое лицо, свою индивидуальность. В погоне за вечной молодостью, которой нет, люди превращаются в клонов, мне это не нравится", – цитирует Ирину Ивановну журнал Hello!