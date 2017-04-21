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Пострадавшая от врачей Саша Project ходит с бомбой в груди

Cаша Project. Фото: instagram.com/ssashaproject
Пострадавшая от халатности врачей Саша Project заявила, что на протяжении четырех лет ходит с бомбой в груди. А еще певица боится, что у нее обвиснет нос и вывалятся зубы.
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Исполнительница таких хитов, как "Мне очень нужен ты", "Говорила мама", "Белое платье", Саша Project недавно обратилась к врачу из-за проблем с дыханием. Однако медик почему-то сделал певице пластику носа. В итоге одна неудачная операция обернулась трагедией на всю жизнь. Певице пришлось снова и снова ложиться под нож, чтобы исправить роковую ошибку врача, сделавшего самую первую операцию.

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Немного придя в себя, Саша Гинзбург (настоящая фамилия артистки) начала войну с нерадивыми специалистами. О своих достижениях популярная исполнительница рассказала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Саша опубликовала жуткую фотографию, на которой запечатлена сразу после перенесенной операции, и рассказала в подписи: "Все прекрасно помнят, что именно я пережила! 😑Как долго мучалась! Долго боролась и борюсь за справедливость и своё здоровье и жизнь ! 4 года судов и ожиданий ! 4 года я хожу с бомбой в груди ! Боюсь что обвиснет нос и вывалятся зубы! И не могу это исправить, все эти 4 года ! так как это, единственное доказательство, халатности врача!!"

Далее Саша сообщила о результатах своей судебной битвы с медиками. "Сегодня рассматривалась апелляция в Мос гор суде ! О выплате клиникой в мою сторону 2200000₽ ! И суд решил, оставить сумму неизменной ! Так что поздравьте меня🎉🎉🎉с очередной победой ! Но хочу напомнить,что у той стороны есть еще право на кассацию 😑☝🏻 и не факт, что мои мучения закончатся именно сегодня(( " – сообщила исполнительница.

Отметим, что именно из-за неудачной пластики Саша Гинзбург не может заниматься активной концертной деятельностью. "Я уже готова с этими недостатками остаться, потому что у меня двое детей. Главное, чтобы у них хотя бы была мама и неважно, что кривая и косая, уже по фигу. Если я еще раз лягу под нож, я уверена, что не переживу эту операцию. После этих наркозов у меня начались проблемы с памятью, я забыла русский язык, с трудом вспоминаю слова, у меня патологическая безграмотность появилась. У меня проблемы со сном. Я год не могла вообще спать..." – поделилась певица в недавнем интервью.

Автор: Наталья Аряева21 апреля 2017, 10:29

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