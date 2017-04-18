Немоляева назвала Симонову матерью своей внучки

Актриса призналась, что она строга с сыном – может и за вихры потрепать. А вот внучке советы дает с осторожностью.

Светлане Немоляевой 18 апреля исполнилось 80 лет. Артистке есть чем гордиться: успешная карьера, лучшие роли, талантливые сын и внучка, продолжившие династию. Огорчает ее лишь ранний уход из жизни мужа – актера Александра Лазарева, с которым они были вместе более полувека.

"У меня сын какой-то неземной, – рассказала Немоляева в интервью изданию "Только звезды". – Я всегда была очень строгой мамой: трепала за вихры, ругала, наказывала. Порой удивляюсь, за что мне Бог такое счастье послал. Шурик очень заботливый, излишне волнуется, даже по голосу понимает, если что-то не так. И такая же у него жена Алина. Она мне как дочка. Внучек, как и папа в детстве, трогательно стихами поздравляет меня со всеми праздниками".

Светлана Владимировна рада, что Полина Лазарева служит с ней в одном театре. "Советы даю с осторожностью, чтобы не обидеть. Полина очень самостоятельный человек, всего добивается сама, учится на собственных ошибках. Она не хотела идти к нам в театр, чтобы не говорили: вот, пришла внучка Лазарева и Немоляевой. Но Женя Симонова пригласила ее на роль Верочки в спектакль "Месяц в деревне". Так что в театре ее крестная мать – Евгения Павловна", – цитирует знаменитую артистку сайт "Комсомольская правда".