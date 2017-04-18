Немоляева назвала Симонову матерью своей внучки
Светлане Немоляевой 18 апреля исполнилось 80 лет. Артистке есть чем гордиться: успешная карьера, лучшие роли, талантливые сын и внучка, продолжившие династию. Огорчает ее лишь ранний уход из жизни мужа – актера Александра Лазарева, с которым они были вместе более полувека.
"У меня сын какой-то неземной, – рассказала Немоляева в интервью изданию "Только звезды". – Я всегда была очень строгой мамой: трепала за вихры, ругала, наказывала. Порой удивляюсь, за что мне Бог такое счастье послал. Шурик очень заботливый, излишне волнуется, даже по голосу понимает, если что-то не так. И такая же у него жена Алина. Она мне как дочка. Внучек, как и папа в детстве, трогательно стихами поздравляет меня со всеми праздниками".
Светлана Владимировна рада, что Полина Лазарева служит с ней в одном театре. "Советы даю с осторожностью, чтобы не обидеть. Полина очень самостоятельный человек, всего добивается сама, учится на собственных ошибках. Она не хотела идти к нам в театр, чтобы не говорили: вот, пришла внучка Лазарева и Немоляевой. Но Женя Симонова пригласила ее на роль Верочки в спектакль "Месяц в деревне". Так что в театре ее крестная мать – Евгения Павловна", – цитирует знаменитую артистку сайт "Комсомольская правда".
Супруга легендарного актера дала интервью
Легендарный исполнитель находится под неусыпной заботой врачей
Пользователи социальных сетей раскритиковали новую экранизацию легендарного романа
Продюсер поделилась фотографией Николая Батурина