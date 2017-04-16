Бывший муж Аллегровой остался без друзей в тюрьме

Бывший муж звезды отечественной эстрады Ирины Аллегровой Игорь Капуста вышел на свободу после пяти лет в колонии строгого режима в поселке Форносово в Ленинградской области. Мужчина рассказал о том, как пережил заключение и о своих первых впечатлениях на свободе.

Журналисты. имевшие возможность оценить как выглядит Игорь Капуста после пяти лет в колонии строгого режима, отметили, что нельзя сказать, будто заключение его "сломало". Однако по мужчине видно, что прежним ему уже не стать – заключение изменило его как внутренне, так и внешне.

"Пять лет – это срок большой", – цитирует НТВ Игоря Капусту. "Пока нет никаких ощущений. Я вышел оглушенный, смотрю на улицу, на все это другими глазами совершенно", – рассказал он о своих первых впечатлениях от свободной жизни.

Во время нахождения за решеткой мужчина, по его собственному признанию, "не одичал", однако ему катастрофически не хватало общения. "Дефицит общения – это страшно, конечно. Все друзья мои ушли раньше, я вообще один остался там. Общаться просто не с кем. Приходилось молчать сутками, ушел в чтение", – рассказал бывший муж Ирины Аллегровой.

После освобождения он встретился с журналистами и раскрыл перед ними свои секреты, среди которых и ссора с бывшей возлюбленной. Напомним, Аллегрова рассталась с Капустой, уличив того в измене. После расставания с "императрицей" российской эстрады женился на новой возлюбленной, с которой у него родилась дочь. Однако она не смогла дождаться мужа из колонии.

За решетку Игорь Капуста угодил после того, как в его автомобиле были найдены наркотики. Причем родные мужчины возлагают вину за его поломанную жизнь на Ирину Аллегрову. "По большому счету она сломала ему жизнь. У него была прекрасная профессия: брат закончил хореографическое училище, ездил со своим коллективом. Но поддался, дурачок, на ее слова. Он, видно, влюбился в нее по уши. Что из этого вышло, вы знаете", – рассказала его сестра Галина Капуста.