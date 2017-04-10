Наркоманы и пьяницы извели мать Литвиновой

Алиса Михайловна долго скрывала проблему от дочери. При этом она просила помощи у участкового.

Рената Литвинова росла без отца – он ушел, когда актриса была ребенком. А вот врач-хирург Алиса Михайловна сделала для дочери все, и с ней Рената до сих пор очень близка. Недавно она перевезла 80-летнюю мать из неблагополучного района в центр Москвы – в Трехпрудный переулок, где обитает сама.

Алиса Михайловна несколько лет воевала с наркоманами и пьяницами, оккупировавшими подъезд, отлавливала участкового, чтобы он навел порядок, но так и не добилась результата. А знаменитой дочери ничего не говорила, хотя маргинальные слои населения просто изводили ее. Перемена места жительства оказалась единственным выходом.

На отца артистки Мурата Аминовича она была в обиде долгие годы, но в итоге простила. И сегодня за его могилой на Даниловском мусульманском кладбище ухаживает лично. Журнал StarHit выяснил, что после смерти отца Рената ни разу не встретилась со сводными сестрами и братом – 43-летней Юлией, 45-летней Вероникой и 54-летним Тимуром.

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall) Апр 8 2017 в 10:52 PDT

"Родня Мурата Аминовича пыталась подружиться с Ренатой, – рассказал знакомый с семейными хрониками актрисы историк Марат Сафаров. – И его двоюродные сестры, и дочери, насколько мне известно. Потом они поняли, что сами допустили ошибку. Когда Литвинова стала знаменитой, все кому не лень принялись делиться рассказами о родстве со звездой. До всей этой популярности им с мамой приходилось нелегко, но никого из этих людей рядом не было".

