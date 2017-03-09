Копенкина легла под нож из-за критики
"Операцию мне сделали совсем недавно, – рассказала Лариса корреспонденту Dni.Ru. – Сейчас чувствую себя, как и всегда, замечательно. Вообще мне давно писали в соцсетях, спрашивали, что у меня с шеей. Решила сделать пластику. Даже не думала, что так получится – не было ни синяков, ни отеков. Хочу от всей души поблагодарить прекрасного пластического хирурга Давида Испиряна".
По словам бизнес-леди, за последние полгода у нее это уже третья операция. "Все они были под общим наркозом. Но я спокойно к этому отношусь, – объяснила Лариса. – И врачам нравится со мной работать – я очень веселый пациент, шучу даже на операционном столе. Наверно, со мной приятнее иметь дело, чем с человеком, который всего боится и переживает".
Как писали Dni.Ru, несколько лет назад Лариса попала в аварию. "Были проблемы с позвоночником, с руками, с ногами. Слава богу, все прошло, но руку, жизнеспособность которой была под угрозой, пришлось оперировать, Это уже вторая операция. Думаю, все прошло отлично, потому что по-другому у меня быть не может", – рассказывала Копенкина.
К слову, экс-супруга Прохора Шаляпина всегда тщательно следит за собой и радует поклонников яркими фотографиями. Недавно она опубликовала снимок, на котором запечатлена в ярко-оранжевом купальнике и наброшенной поверх него белоснежной рубашке.
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