Наташа Королева поздравила Тарзана 8 марта

Наташа Королева 8 марта поздравила своего мужа Сергея Глушко, известного как Тарзан, с днем рождения. Однако в этот двойной праздник влюбленных разделил океан – Международный женский день певица отмечает в Нью-Йорке.

Наташу Королеву и Сергея Глушко разделяют свыше семи с половиной тысяч километров, океан и государственные границы, но певица нашла способ выразить нежные чувства к мужу. "Сегодня, в твой день рождения, нас разделяет океан! Но океан не преграда для моих чувств, которые я испытываю к тебе, такому родному и нежному, сильному и ранимому!" – написала она на своей странице в Instagram.

"Ты невероятно разный, с тобой легко и интересно, а главное – с тобой не соскучишься и это точно! С днем рождения, мой @lovepussu (ник Глушко в Instagram. – Прим. ред.)", – подчеркнула Королева. Сообщение она сопроводила фотографиями Тарзана в разных образах.

Публикация от Наташа Королева (@natellanatella) Мар 7 2017 в 10:29 PST

Не забыла Наташа и о Международном женском дне. Накануне она поздравила подписчиц с наступающим праздником. Певица выложила фотографию с Таймс-сквера и в шутку пожаловалась, что ее "кадрит" некий "синий". Самые наблюдательные догадались, что речь идет о герое транслировавшегося в момент съемки фото рекламного ролика. Кадр выстроен таким образом, что сомневаться в намерениях шоколадной конфеты в цветной глазури не приходится.

Публикация от Наташа Королева (@natellanatella) Мар 6 2017 в 9:41 PST

Поздравил прекрасных дам с праздником и Тарзан. На своей странице в Instagram он появился с обнаженной грудью и с цветком в руках. "С праздником, мои хорошие!" – лаконично заявил Сергей. Поклонницы не остались в долгу и поздравили его с днем рождения.