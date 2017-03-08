Наташа Королева поздравила Тарзана 8 марта
Наташу Королеву и Сергея Глушко разделяют свыше семи с половиной тысяч километров, океан и государственные границы, но певица нашла способ выразить нежные чувства к мужу. "Сегодня, в твой день рождения, нас разделяет океан! Но океан не преграда для моих чувств, которые я испытываю к тебе, такому родному и нежному, сильному и ранимому!" – написала она на своей странице в Instagram.
"Ты невероятно разный, с тобой легко и интересно, а главное – с тобой не соскучишься и это точно! С днем рождения, мой @lovepussu (ник Глушко в Instagram. – Прим. ред.)", – подчеркнула Королева. Сообщение она сопроводила фотографиями Тарзана в разных образах.
Не забыла Наташа и о Международном женском дне. Накануне она поздравила подписчиц с наступающим праздником. Певица выложила фотографию с Таймс-сквера и в шутку пожаловалась, что ее "кадрит" некий "синий". Самые наблюдательные догадались, что речь идет о герое транслировавшегося в момент съемки фото рекламного ролика. Кадр выстроен таким образом, что сомневаться в намерениях шоколадной конфеты в цветной глазури не приходится.
Поздравил прекрасных дам с праздником и Тарзан. На своей странице в Instagram он появился с обнаженной грудью и с цветком в руках. "С праздником, мои хорошие!" – лаконично заявил Сергей. Поклонницы не остались в долгу и поздравили его с днем рождения.
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