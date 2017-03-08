Голая Задорожная призналась в неловкости

Певица Анастасия Задорожная пожаловалась на слабую активность мужчина на 8 Марта. Сильный пол она призвала проявить больше старания на женский праздник.

"Странная сегодня ситуация: мой телефон атакован поздравлениями девочек с девочковым праздником! Как будто каждая девочка волнуется за всех остальных, что вдруг никто не поздравит, хоть подружка поддержит", – на своей странице в Instagram призналась певица Анастасия Задорожная. На этом фоне представители сильного пола выглядят не в лучшем свете, считает она.

"Мальчики – атас! Сегодня как никогда рвите пятую точку! Это ненормально! Чтоб благоухало через край! И сию секунду!", – посоветовала она. "Прям неловко за мужиков, ей богу", – призналась она в завершении сообщения. Свою историю она сопроводила откровенной фотографией, в которой сидит на качелях в одном лишь купальнике из цветов.

Публикация от Настя Задорожная (@stasya_ru) Мар 8 2017 в 4:43 PST

Подписчицы певицы признались, что столкнулись с такой же ситуацией. "Блин, о том же подумала сегодня... Печаль просто", "Такая же ерунда. Одни девочки", "Та же ситуация...", "Действительно большинство поздравлений от подруг", поделились дамы. Кто-то успел даже найти этому объяснение. "Сегодня ж день солидарности женщин", – заметили в комментариях.

Достаточное внимание было уделено и самой фотографии, которая вызвала восторженные отклики как у мужчин, так и женщин. "Уровень красоты зашкаливает", "Такую секси-няшу, хочется даже девочкам поздравить!", "Очень чувственная-то была фотосессия", – заметили восторженные поклонники.